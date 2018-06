Leipzig

In der kommenden Woche werden erneut Fahrzeuge der US-Armee auf den Straßen in Sachsen-Anhalt unterwegs sein. Wie die Bundeswehr am Freitag in Magdeburg mitteilte, handelt es sich um Truppen, die im Baltikum und Polen an einer Übung teilgenommen haben und nun in den Süden Deutschlands zurückverlegt werden. Die Militärkonvois würden vor allem auf den Autobahnen 2, 9 und 14 unterwegs sein. Wie es hieß, könne es in den kommenden Tagen vorwiegend in den Morgen- und Abendstunden zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.

dpa