Leipzig/Zwickau

Volkswagen muss wegen fehlender Motorenteile vorübergehend seine Produktion in einer der Werkhallen in Zwickau stoppen. Betroffen davon ist die Fertigungslinie 2 – eine der Linien, auf der der Golf montiert wird. Das habe Auswirkungen auf die Produktion in den nächsten drei Wochen, teilt VW auf LVZ-Anfrage mit. Für den Zeitraum werde Kurzarbeit für die Mitarbeiter in diesem Produktionsbereich geprüft, heißt es weiter. Wie viele Beschäftigte genau betroffen sind, könne noch nicht gesagt werden. Nach Medienberichten könnten es rund 1500 sein. Insgesamt beschäftigt VW im Zwickauer Werk 7700 Mitarbeiter.

Es habe intensive Bemühungen gegeben, um die Auswirkungen auf die Fertigung so gering wie möglich zu halten. Nach Ende des dreiwöchigen Produktionsstopps beginne in dem betroffenen Bereich ohnehin die nächste Umbauphase. VW will Ende 2019 mit der Fertigung des Elektromodells ID beginnen. „Für die betroffenen Mitarbeiter entstehen daraus keine Nachteile. Die Produktion in der Fertigungslinie 1 (Golf und Golf Variant), im Presswerk und in der Karosseriefertigung für Bentley und Lamborghini in Zwickau wird ohne Unterbrechung fortgeführt“, teilt VW weiter mit. Das gelte auch für die Fertigung des e-Golf in Dresden sowie der Motoren in Chemnitz.

Von Andreas Dunte