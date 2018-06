Leipzig

Pendler drängen sich in Zügen, Radfahrer werden teilweise von den Schaffnern abgewiesen. Im mitteldeutschen S-Bahn-Netz kommt es besonders auf den stark frequentierten Strecken in Richtung Halle, den Linien S3, S5 und S5x zu Einschränkungen. Fahrgäste berichten von einer auffälligen Häufung in den vergangenen Wochen: Statt zwei gekoppelter Züge würde nur ein einzelner fahren. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigt, dass Züge teilweise in Einzeltraktion statt in Doppeltraktion fahren. Es könne daher etwas enger werden, so der Bahn-Sprecher. Er betont jedoch: „Wir wollen die Leistung fahren, die bestellt ist.“ Für die anstehende Ferienzeit werden keine Probleme erwartet.

Wie die Mitteldeutsche Zeitung zuerst berichtete, sollen Verschleiß an den Motoren der Talent-2-Züge des Herstellers Bombardier die Ursache für die Zugausfälle sein. Das Problem sei erstmals im Frühjahr aufgetreten, so die Zeitung. Gegenüber LVZ.de erklärte die Deutsche Bahn, die Störungen seien behoben. Die Probleme mit den Motoren seien in der Vergangenheit aufgetreten. Weitere Zügen müssen für Wartungsarbeiten abgestellt werden, um defekte Türen zu reparieren oder um Graffiti zu entfernen. Dazu werden am späten Nachmittag und abends – nach den Stoßzeiten – Züge herausgenommen.

Auch an anderer Stelle kommt es im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz zu Störungen. So wurde am Mittwochmorgen die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof Halle und Halle-Nietleben gesperrt. Unbekannte hatten Kabel entlang der Strecke gestohlen. Fahrgäste sollen auf andere Nahverkehrsmittel ausweichen.

