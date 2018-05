Leipzig

Unwetter haben am Mittwochabend das Muldental um Grimma und Teile Nordsachsens heimgesucht. Binnen einer halben Stunde seien 20 bis 30 Liter Regen je Quadratmeter niedergegangen, erklärte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Abend gegenüber LVZ.de. Begleitet wurden die Niederschläge von heftigen Gewittern. Gegen 20 Uhr ließ der Regen allmählich nach und zog Richtung Südosten ab. Das Wasser drückte einige Gullideckel nach oben, zu größeren Schäden kam es jedoch nicht, hieß es am Abend aus der Leitstelle der Feuerwehr.

Auch im Bereich zwischen Torgau und Oschatz gab es starke Niederschläge mit 50 bis 60 Litern auf den Quadratmeter binnen einer Stunde. In Torgau musste die Feuerwehr zu rund 20 Einsätzen ausrücken, in den meisten Fällen waren Keller vollgelaufen und mussten abgepumpt werden, so die Feuerwehr. An Leipzig zog das Unwetter weitgehend vorbei. Nur über dem Osten der Stadt gingen binnen kurzer Zeit ebenfalls 20 bis 30 Liter nieder.

joka