Vor AfD-Vorstandswahl: „Da können noch große Überraschungen kommen“

Hoyerswerda. Wie geht es weiter mit der sächsischen AfD? Darüber diskutieren rund 400 Mitglieder am Samstag beim Landesparteitag in Hoyerswerda. Im Vorfeld hatte der Vorstand doppelt soviele Teilnehmer erwartet – viele Stühle blieben leer. Die Stimmberechtigten des Parteitages, der in einem Bowlingcenter stattfindet, mussten immer wieder zur Disziplin und zu mehr Ruhe ermahnt werden.

Am Wochenende findet der Landesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in Hoyerswerda statt. Zur Bildergalerie

Richtungsweisend ist für die AfD besonders die anstehende Vorstandswahl, nachdem Frauke Petry dieses Amt im September überraschend niedergelegt hatte. Die Wahl findet voraussichtlich am Sonntag statt.

Entscheidung zwischen "Real- und Krawallpolitik"

Jörg Urban und Siegbert Droese werden als Spitzenkandidaten gehandelt. Beide haben die sogenannte „Erfurter Resolution“ unterzeichnet und gelten als Vertreter einer stark konservativen Linie der Alternative für Deutschland. Thomas Hartung, Mitgründer der Alternativen Mitte in Sachsen, unterscheidet die politischen Ziele der Vorstandskandidaten allerdings. Er sieht sie nicht als „politische Zwillinge“, wie Droese die beiden am Dienstag bezeichnete.

„Hier geht es um eine Entscheidung, ob man Realpolitik aus dem Landtag will, oder ob es um lautstarke Krawallpolitik im Bundestag geht“, sagte Hartung am Rande des Parteitags. Urban sitzt als Fraktionsvorsitzender der AfD im sächsischen Landtag, der Leipziger Droese zog im September als Abgeordneter in den Bundestag ein.

Insgesamt wünscht sich Hartung eine mäßigere Richtung für die AfD: „Ich habe ja nicht umsonst die Alternative Mitte in Sachsen mitgegründet“, sagt der 55-jährige ehemalige Journalist. „Ich bin nicht der Ansicht, dass Nationalstolz dadurch repräsentiert wird, dass man jemanden bespuckt. Das ist nicht meine Partei.“ Der frühere Sprecher der AfD in Sachsen wünscht sich eine „Partei der bürgerlichen Mitte, die im Jahr 2019 die Regierung für Sachsen stellt“.

Insgesamt hält sich Hartung zur Vorstandswahl bedeckt: „Da können noch große Überraschungen kommen“, sagt er im Hinblick auf die Kandidaten. Parteimitglieder können sich noch bis kurz vor der Abstimmung aufstellen lassen.

Sophie Aschenbrenner und Theresa Held