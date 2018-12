Radebeul

Die sächsischen Linken wollen die jahrzehntelange Dominanz der CDU bei Direktmandaten brechen. Für die Landtagswahl am 1. September 2019 brachte Fraktionschef und Spitzenkandidat Rico Gebhardt dafür ausgewählte Wahlkreise wie Leipzig ins Gespräch. „Aus meiner Sicht sind die Voraussetzungen da“, sagte er am Samstag auf einem Parteitag in Radebeul. Aus dem „Gallischen Dorf Leipzig“ würden CDU-Politiker auf der Suche nach einem „sicheren“ Wahlkreis flüchten, weil sie eine Niederlage gegen Linke befürchteten. Er sei bisher kein Anhänger des Kampfes um Direktmandate gewesen, da die politischen Rahmenbedingungen fehlten: „Doch der Wind hat sich gedreht.“

Juliane Nagel macht es vor

Direktmandate sind bislang eine klare Domäne der Union. Zur Bundestagswahl 2017 hatte Linkspolitiker Sören Pellmann in Leipzig aber ein Direktmandat geholt - das einzige für die Linken außerhalb Berlins. Bei der Landtagswahl 2014 war die Leipzigerin Juliane Nagel in die CDU-Phalanx eingebrochen. Die anderen 59 Wahlkreise gingen an die CDU. „Ich bin der Überzeugung, Jule Nagel wird nicht die einzige sein, die einen Wahlkreis gewinnen wird 2019“, sagte Gebhardt. Nach einer aktuellen Wahlumfrage landen die Linken mit 17 Prozent der Stimmen derzeit nur auf Platz 3 hinter der CDU (29) und der AfD (24). Sie wollen den bisherigen zweiten Platz aber verteidigen.

„Sächsische CDU hat das Maß verloren“

Gebhardt griff die CDU an, sparte aber auch nicht mit Kritik an der SPD. Sie mache sich zum „Erfüllungsgehilfen“ der Union. Wenn sie es ernst meine mit der Verteidigung ostdeutscher Biografien, dürfe sie nicht länger „Seit' an Seit' mit der CDU marschieren“. Die sächsische CDU habe völlig das Maß und die Mitte verloren: „In ihrer Angst vor der AfD werden die Schnittmengen zwischen der rechtsradikalen, rechtspopulistischen AfD und der CDU immer beachtlicher.“ Die Union habe mit Michael Kretschmer vor einem Jahr einen Mann zum neuen Ministerpräsidenten gewählt, der jahrelang Generalsekretär der CDU war und trotz seines jungen Aussehens eine „Altlast“ sei.

Linke stellen 15 Thesen auf

Auf dem Landesparteitag wollen die Linken am Nachmittag noch ihre Schwerpunkte für die Landtagswahl absegnen. Auch dazu war die Basis befragt worden. Am Ende der Diskussion wurden 15 Thesen aufgestellt. Dabei geht es um Themen wie Personennahverkehr, Klimawandel, Pflege, Altersarmut und soziales Wohnen. Mit acht Thesen wollen die Linken in den Wahlkampf ziehen. Gebhardt sah den Kampf um Platz 2 in der sächsischen Parteienlandschaft noch nicht verloren. Er machte den Genossen Mut mit einem Zahlenvergleich: Anfang der 1990er Jahre hatten zwischen der Union und der damaligen PDS noch mehr als 40 Prozent gelegen, bei der letzten Umfrage waren es nur noch 12.

Von Jörg Schurig