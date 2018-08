Dresden

Sachsen steht ein schwieriges Schuljahr bevor. Diese Einschätzung traf Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag in Dresden. Von 1100 ausgeschriebenen Stellen habe man nur 870 besetzen können. „Das Gesamtergebnis kann uns nicht zufriedenstellen, war allerdings angesichts der Bewerberlage zu erwarten“, sagte der Minister.

Auf die freien Stellen hatten sich 828 ausgebildete Lehrer und 1071 Seiteneinsteiger beworben. Man brauche Zeit und „Vertrauen der Bewerber in das, was wir in Sachsen anbieten können“, betonte der Minister. Sachsens Regierung hatte zur Lösung des Lehrerproblems ein 1,7 Milliarden Euro schweres Handlungspaket aufgelegt und will erstmals auch junge Lehrer verbeamten.

Freie Stellen auch in Leipzig

Vor allem an den Förderschulen und den Oberschulen sieht Piwarz die Lage problematisch. Regional betrachtet macht er sich um Ostsachsen und die Region um Chemnitz besondere Sorgen. Aber selbst in Leipzig konnten nicht alle Stellen in den genannten Schularten besetzt werden. Die meisten Lehramtsstudenten wollen später einmal in den Großstädten arbeiten.

Als Konsequenz kündigte Piwarz Einschränkungen im Ergänzungsbereich an - den zusätzlichen Angeboten der Schulen. Diese werde man in einzelnen Dingen „nahezu gegen Null fahren müssen“. Das Ziel müsse darin bestehen, den Grundbereich (Unterricht) unangetastet zu lassen. „Wir werden das möglicherweise nicht an allen Schulen zu jeder Zeit des Schuljahres absichern können“, sagte er einschränkend. Damit deckt sich Piwarz' Einschätzung mit der von Uschi Kruse. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte schon am Mittwoch auf Folgen des Lehrermangels hingewiesen.

Keine Zulagen für ältere Lehrer

Anders als Kruse sieht Piwarz aber keine Möglichkeiten, allgemeine Zulagen für ältere Lehrer über den Tarifvertrag der Länder möglich zu machen. Die Gewerkschaft hat Sorge, dass in den Lehrerzimmern künftig keine Gerechtigkeit mehr herrscht. Da Sachsen Lehrer nur bis zu einem Alter von 42 Jahren verbeamten will, verlangt die GEW höhere Zulagen für ältere Pädagogen als bisher geplant. Piwarz verwies auf tarifrechtliche Regelungen und auch darauf, dass 420 Millionen Euro aus dem Handlungspaket für angestellte Lehrer gedacht sind.

So soll es sogenannte Beförderungsstellen für Leistungsträger geben. Daran will Piwarz unbedingt festhalten: „Andere Bundesländer bieten selbstverständlich diese Aufstiegsmöglichkeiten an.“ Wenn man jetzt nicht den Einstieg schaffe, werde man in fünf Jahren erneut mangelnde Attraktivität des Lehrerberufs in Sachsen konstatieren müssen.

Piwarz erinnerte daran, dass das Reservoir an Seiteneinsteigern für den Lehrerberuf begrenzt ist. Inzwischen kommen etwa zehn Prozent aller sächsischen Lehrer aus einem anderen Fach. Bei der ersten Einstellungsrunde 2018 im Februar lag ihr Anteil sogar bei 62 Prozent. Inklusive einer Einstellung von 329 Seiteneinsteigern im Mai sind es bei den Neueinstellungen in der zweiten Runde nun 35 Prozent.

Leichte Entspannung sieht der Minister inzwischen bei Grundschullehrern, deren Ausbildung nun auch in Chemnitz stattfindet. Auch der Umstand, dass 200 Bewerber für eine Stelle in Sachsen ihre Lehramtsausbildung in einem anderen Bundesland absolvierten, stimmte Piwarz optimistisch.

LVZ