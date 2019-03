Leipzig

Frühlingsgefühle und Biergartenlaune in Leipzig und Umgebung: Dank des Hochdruckgebiets „Irmelin“ klettern die Temperaturen am Samstag in der Messestadt auf bis zu 20 Grad. Wer nicht mehr weiß, wie ein gezapftes Pils unter freiem Himmel schmeckt, sollte die Gelegenheit nutzen – denn schon am Sonntag wird es wieder etwas kühler.

„Insgesamt haben wir durch das Hochdruckgebiet eine stabile Wetterlage in der Region. Am Sonntag kommt allerdings eine schwache Kaltfront mit etwas Bewölkung dazu. Im Thüringer Bergland und im Harz kann es auch etwas regnen“, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der LVZ. Angesichts die fehlende Sonne schafft es das Quecksilber zum Wochenausklang auch nur noch knapp über 12 Grad. Zum Sonntagabend lassen die Wolken dann nach, könne sich gelegentlich auch die Sonne noch einmal zeigen.

Ähnlich frisch wie am Sonntag geht es auch zum Wochenstart weiter. „In der zweiten Nachthälfte und am Montagmorgen muss örtlich sogar mit Frost gerechnet werden“, sagte Oehmichen. Wer an seinem Auto schon Sommerreifen aufgezogen hat, wird mit gewisser Beruhigung hören: Es bleibt zumindest trocken.

Tagsüber geht es wie auch in den folgenden Tagen erneut bis maximal 14 Grad hinauf. Zur Wochenmitte wird es dann tendenziell wieder etwas wärmer, am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit 18 Grad.

Von Matthias Puppe