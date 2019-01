Leipzig/Wernigerode

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Leipzig und fast ganz Deutschland vor Sturmböen. Die Warnung gilt am Sonntag ab 18 Uhr zunächst bis Montag 16 Uhr. Möglich seien demnach Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde aus westlicher, später nordwestlicher Richtung.

Gefahr droht vor allem von herabstürzenden Gegenständen, zum Beispiel Ästen. Die Schneemassen der vergangenen Tage haben in Sachsen bereits etliche Bäume umstürzen und Äste brechen lassen. Einige Straßen sind wegen Schneebruchs immer noch gesperrt, betroffen ist vor allem der Erzgebirgskreis.

Für den Montag prognostiziert der Wetterdienst den Sachsen neben Wind- und Sturmböen auch Graupel, Schneeregen und Regenschauer.

Schnee taut weg

Plusgrade und Regen lassen die weiße Pracht in Sachsen derzeit schwinden. „Es taut, auch in den Hochlagen“, sagte ein Meteorologe vom DWD in Leipzig am Sonntag. Der Schnee gehe auch in den Bergen in Regen über, damit steige die Gefahr von Schneebruch. „Durch die Niederschläge wird er pappig und schwer, das halten die Bäume nicht mehr.“ Oberhalb von 800 Metern seien bei leichtem Nachtfrost noch ein paar Zentimeter Neuschnee möglich. Tagsüber lägen die Temperaturen auch in den Bergen um die null Grad. „Es besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe.“ Ab Dienstag werde es dann milder.

Brockenbahn steckt wieder fest

Wegen heftiger Schneeverwehungen ist die Fahrt mit der Brockenbahn auf den höchsten Berg des Harzes eingestellt worden. Am Sonntagmorgen wurde entschieden, dass vorerst keine Dampfloks von Schierke zum Gipfel fahren, wie eine Mitarbeiterin der Harzer Schmalspurbahn (HSB) sagte.

Zur Galerie Die Brockenbahn hat sich erneut in einer Schneeverwehung festgefahren.

Am Samstag war erneut ein Zug mit Fahrgästen im Schnee stecken geblieben. Dampflok und Passagiere wurden wieder ins Tal gebracht. Bereits am Dienstag kam eine Dampflok auf dem Weg zum Gipfel nicht weiter und musste tagelang freigeschaufelt werden.

Ausfälle der Brockenbahn sind bei heftigem Schneesturm nicht ungewöhnlich. Schneefräsen räumen die Strecken wieder frei. Die HSB chauffiert ihre Fahrgäste auf verschiedenen Wegen mit Dampfloks durch den Harz. Neben der Brockenbahn, die von Wernigerode zum Gipfel fährt, gibt es die Selketalbahn und die Harzquerbahn. Der Harz ist ein Mittelgebirge, das sich hauptsächlich über Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ausbreitet.

Von LVZ