Weihnachten mit Pegida und Gegendemo mit wenig Zulauf

Dresden. Pegida lud am Sonnabendnachmittag zum weihnachtlichen Singen, diesmal auf den Dresdner Theaterplatz. Dem Aufruf folgten vergleichsweise wenige – 2014 fand die Veranstaltung den Zuspruch von 17.500 Personen, 2015 kamen 5000 Sänger und im vergangenen Jahr immerhin noch 2.500 bis 3.500 Sympathisanten. Auch die Gegendemonstration, die mit niedriger zweistelliger Personenzahl am Rathausplatz gestartet war, beklagte mangelndes Interesse der Dresdner.

1306 wir sind losgelaufen und sind am Karstadt und hinterfragen das Fernbleiben der Dresdener... Ja, wo seid ihr?!? #dd1612 #nopegida #dosomething — HOPE - fight racism (@hopedresden) December 16, 2017

Zum am Theaterplatz etwas erstarkenden Protest aufgerufen hatten „Nationalismus raus aus den Köpfen“, „WHAT – StuRa TUD“ und „HOPE – fight racism“. Bei Pegida sprachen neben Lutz Bachmann unter anderem der sachsen-anhaltinische AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider und Gernot Tegetmeyer von Pegida Nürnberg. Gesungen wurde auch – nicht textsichere Teilnehmer erhielten einen Zettel mit den Texten von „“Alle Jahre wieder“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „O du fröhliche“, laut Aufdruck „ermöglicht durch eine Spende des AfD-Kreisverbandes Landkreis Leipzig“. Es war die letzte Pegida-Veranstaltung in diesem Jahr. Der nächste Pegida-Aufmarsch soll am 8. Januar 2018 auf dem Altmarkt stattfinden.

Von fs