Weihnachtsmann geblitzt: Sachsens Polizei geht mit Humor in die Feiertage

Leipzig. Ihren Humor hat die Polizei in Sachsen noch nicht verloren, auch wenn sie in den vergangenen Wochen mal wieder in der Kritik stand. Stichwort: Stickerei an den Sitzen des neu angeschafften Panzerfahrzeuges.

Am Vormittag von Heiligabend überraschten die Ordnungshüter mit einem ganz eigenen Weihnachtsgruß über Facebook. Der Weihnachtsmann fährt in einem Video so schnell, dass er nicht nur geblitzt wird, sondern den Beamten gleich noch die Mützen von Köpfen wedelt. Über eine Strafzettel ist nichts bekannt. „Der Weihnachtsmann ist nun mal blitzschnell, immerhin erledigt er über 800 Hausbesuche pro Sekunde“, haben die Ordnungshüter Verständnis. Die Polizei hebt aber auch den Zeigefinger: „Bittet achtet Ihr aber auf Eure Geschwindigkeit, damit Ihr gut und sicher zu Weihnachten bei Euren Lieben, Familien und Freunden ankommt.“

Im Netz kommt der Clip gut an: „Diese witzigen Polizisten würde ich gern mal kennenlernen“, heißt es in einem Kommentar.