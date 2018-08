Radebeul

Wegen der anhaltenden Wärme hat die Weinlese in Sachsen früher als üblich begonnen. Auf dem Gut Schloss Wackerbarth in Radebeul starteten die Winzer am Montag mit der Rebsorte „Solaris“, wie ein Sprecher mitteilte. Aus dieser wird vor allem Federweißer gemacht. Mitte August sollen dann die ersten Goldriesling-Trauben folgen. Weil es viel Sonne und wenig Regen gab, musste auf dem Weingut zusätzlich gewässert werden. Bisher gehe er von einem „qualitativ und quantitativ ausgewogenen Jahrgang“ aus, sagte Weinbauleiter Till Neumeister laut Mitteilung. „Für verlässliche Prognosen ist es jedoch noch immer zu früh.“

dpa