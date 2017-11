Weiße Weihnachten? Der erste Trend ist da

Leipzig. Glühwein und Punsch gegen die Kälte auf dem Weihnachtsmarkt, erster Flockenwirbel in der Nacht: Ein frostiger Start in den Advent ist so ganz nach dem Geschmack der Winterfans. In diesem Jahr könnte es klappen. „Der Winter schleicht sich auf leisen Sohlen heran. In den kommenden Tagen wird es immer kälter“, verspricht Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net.

Schneedecke am Montagmorgen

Selbst mit Schnee könnte es klappen. In den Mittelgebirgen liegen bereits einige Zentimeter. „Am 1. Adventswochenende könnte es dann auch bis in tiefe Lagen Schnee geben“, sagt Jung. Besonders am Sonntag wird es demnach spannend. Dann setzen aus Westen Niederschläge ein und die fallen vielfach bis ganz runter als Schnee. In der Nacht zum Montag kann es dann in der Mitte und im Süden zu einer geschlossenen Schneedecke kommen. Am Montagmorgen sind damit Probleme im Berufsverkehr vorprogrammiert – dem stets startbereiten Winterdienst zum Trotz.

Erst mild, dann wieder kälter zum 2. Advent

Doch setzt sich damit auch der Winter im Dezember fest? „„Teils, teils“, dämpft Jung die Erwartungen. „Er kann sich zumindest im Flachland nicht so richtig entscheiden.“ Bereits am Montag werde es wieder milder, in der Region Leipzig sind dann tagsüber 6 Grad Plus und mehr drin. „Doch schon zum zweiten Advent kann es erneut markant kälter werden und bis in die Niederungen schneie“, so Wettermann Jung. Ab 500 bis 600 Meter dürfte es dagegen richtig dick weiß werden. „Dort fällt fast durchweg Schnee. Nur zeitweise kann es dort auch mal Schneeregen oder nur Regen sein.“

Schnee zum Fest: Gute Chancen im Gebirge

Damit sind die Mittelgebirgs-Bewohner auch klar im Vorteil – wenn es um die Frage nach der weißen Weihnacht geht. „Verglichen mit den vergangenen Jahren liegt in den Bergen bereits jetzt schon reichlich Schnee und in den nächsten 7 bis 10 Tagen wird dort auch noch einiges dazukommen. Im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor waren die Alpenpisten oftmals bis nach Weihnachten noch grün! Das ist dieses Jahr schon mal anders. Insgesamt also eine gute Ausgangslage“, verspricht Jung.

Trend: Weihnachtstauwetter findet nicht überall statt

Viele Flachländer könnten dagegen auch in diesem Jahr das Nachsehen haben. Der Trend der US-Wetterforscher sagt für Deutschland einen insgesamt leicht zu warmen Dezember voraus. Oliver Hantke vom Portal Wetter.de sieht aber immerhin noch eine Minimalchance auf Schneeglitzer in der Mitte Deutschlands. „In unserer 28-Tage-Temperaturprognose zeigen die Berechnungen vor allem im Norden ab Mitte Dezember einen deutlichen Anstieg. In der Mitte und im Süden wird es zwar auch milder, aber die Prognose scheint zumindest in den südlichen Bundesländern knapp unter dem Durchschnitt zu bleiben.“ Somit scheint das typische Weihnachtstauwetter diesmal nicht überall stattzufinden. Das ist eine milde und nasse Witterungsphase, die in Mitteleuropa in sieben von zehn Jahren eintritt.

Weiße Weihnacht im Raum Leipzig erst wieder 2020?

Rein statistisch gesehen wären der Norden und die Mitte und damit auch die Region Leipzig erst wieder 2020 mit Schnee zur Bescherung dran. Weiße Weihnachten gab es im Flachland das letzte Mal deutschlandweit im Jahr 2010. In der Regel liegt die Wahrscheinlichkeit in den Niederungen bei 10 bis 15 Prozent, in den Mittelgebirgen ist die Wahrscheinlichkeit mit 40 bis 50 Prozent etwas höher. Wer ganz sicher gehen will, der muss hoch hinaus: Nur die Zugspitze hat immer Schnee zum Fest.

Von Olaf Majer