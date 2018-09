Chemnitz

Eine Woche nach dem Konzert unter dem Motto #wirsindmehr mit etwa 65.000 Besuchern treten am kommenden Montag erneut Künstler in Chemnitz auf. Von 18 bis 20 Uhr sollen Die Zöllner, Apfeltraum, das Robert Glaser Trio und Steinlandpiraten auftreten, wie die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) am Freitag mitteilte.

Geplant ist das Konzert am Karl-Marx-Monument in Kooperation mit der Initiative „Chemnitz ist weder grau noch braun“, hieß es weiter. Der Eintritt ist frei. Erwartet werden laut CWE etwa 2000 Menschen.

jhz