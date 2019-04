Dresden

Sachsen ist ein sicheres Bundesland, sagte Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) für das Jahr 2018. Die „insgesamt positive Bilanz“ dürfe allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, „dass die Lage nach wie vor angespannt ist“. Es sei außerdem verfrüht, von einer Trendwende zu sprechen, so Wöller. Hinzu komme: „Die gefühlte Kriminalität ist leicht gestiegen – das nehmen wir ernst.“

Gesamtbilanz: Die Zahl der Straftaten in Sachsen hat im Jahr 2018 den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre erreicht. Insgesamt wurden 278.796 Fälle registriert – 2017 waren es noch 323.136. Das ist ein Rückgang von 13,7 Prozent. Allerdings musste der Chef des Landeskriminalamtes ( LKA), Petric Kleine, eingestehen: Der starke Rückgang resultiert nicht zuletzt aus den 23.626 Fällen innerhalb des Infinus-Großverfahrens, das nun abgeschlossen ist. „Damit bleiben aber immer noch gut 20.000 Straftaten weniger“, erklärte Kleine. Die Aufklärungsquote lag insgesamt bei 56,6 Prozent und damit um 2,6 Prozentpunkte niedriger als 2017. Die Stadt Leipzig bleibe der Kriminalitätsschwerpunkt in Sachsen, erklärte Wöller.

Rückgänge: Besonders stark sind die Fälle von Diebstahl gesunken. Bei sogenannten einfachen Formen – etwa in Läden - wurden 49.410 Delikte registriert (minus 10 Prozent). Das Gleiche gilt für schweren Diebstahl von „gesicherten Sachen“, wie es heißt: Hier wurden 64.101 Fälle angezeigt (minus 10,5 Prozent). Darin sind 4001 Wohnungseinbrüche (minus 1,7 Prozent) und 2341 Kfz-Diebstähle (minus 7,3 Prozent) enthalten. Während sachsenweit die Autoknacker weniger aktiv waren, gingen in Dresden die Zahlen nach oben, von 363 auf 445. Die Aufklärungsquoten bei Wohnungseinbrüchen und Kfz-Diebstählen sind allerdings deutlich unter dem Durchschnitt: Es wird nur jeder fünfte beziehungsweise dritte Täter geschnappt. Daneben fiel die Grenzkriminalität (16.945 Fälle, minus 5 Prozent) auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren und gingen auch die Raubdelikte (1669 Fälle, minus 3,6 Prozent) zurück.

Anstiege: Massiv sind die Rauschgiftfälle gestiegen – was aber an den verstärkten Kontrollen liege, sagte LKA-Chef Kleine: Die 13.214 Verfahren entsprechen einem Plus von 8,2 Prozent. Es sei darum gegangen, Händler- und Schmugglerstrukturen aufzudecken. Tatsächlich wurden aber in 78 Prozent der Fälle nur geringe Mengen festgestellt, also überwiegend Konsumenten ertappt. Daneben standen fast zwei Drittel der Gesetzesverstöße in Zusammenhang mit Cannabis, während Crystal-Dealer deutlich seltener ertappt wurden. Daneben nahmen sogenannte Rohheitsdelikte – etwa Körperverletzungen – im Vergleich zu 2017 um zwei Prozent (33.539 Fälle) und sexuelle Übergriffe um 18 Prozent (2994 Fälle) zu, darunter waren 211 Vergewaltigungen. Positiv schlägt zu Buche, dass die Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten 77 Prozent beträgt. Ebenfalls stark angestiegen sind die Cybercrime-Fälle: 2280 Verfahren waren 14 Prozent mehr als 2017, wobei Betrug den Löwenanteil ausmacht. „In diesem Bereich gibt es ein großes Dunkelfeld, die Anzeigebereitschaft ist gering“, so Kleine.

Zuwanderer: Die Kriminalität von Zuwanderern ist rückläufig, stellte Wöller klar. Von den 88.821 ermittelten Tatverdächtigen waren 9194 Asylbewerber oder andere Flüchtlinge (2017: 9493). Insgesamt leben in Sachsen 57.439 Zuwanderer (2017: 52.918). „Das heißt, dass sich ein Großteil gesetzestreu verhält“, erklärte der Innenminister. Fast jede dritte Straftat, die von Zuwanderern begangen wird, ist ein Diebstahl, überwiegend in einem Laden. Zehn Prozent macht Schwarzfahren aus, weitere zehn Prozent Rauschgift, 30 Prozent entfallen auf Straftaten wie Beleidigung oder Sachbeschädigung. Sexuelle Übergriffe liegen bei 1,9 Prozent, Raub bei 1,6 Prozent, Körperverletzung bei 16,1 Prozent. „Die Opfer sind meist Nichtdeutsche“, fügte Wöller hinzu. Das Innenministerium hat gegenwärtig 1778 sogenannte Mehrfach-Intensivtäter (MITA) registriert, die im vergangenen Jahr insgesamt 8411 Straftaten begangen haben (ohne Schwarzfahren, ohne Ausländerrecht). „Das bedeutet, dass 3,1 Prozent der Zuwanderer rund 45 Prozent der durch Zuwanderer begangenen Straftaten verübt haben“, rechnete Wöller vor. Meist handele es sich um Libyer, Tunesier, Syrer oder Georgier. Aktuell sitzen 287 der Intensivtäter in Haft, 140 werden per Haftbefehl gesucht, 99 wurden abgeschoben.

Politische Kriminalität: Sachsenweit hat die Zahl der politischen Straftaten im Jahr 2018 um knapp sechs Prozent zugenommen (3461 Fälle, 2278 rechts, 701 links, 59 ausländische Ideologie, 54 religiöse Ideologie wie Islamismus) – und das liegt vor allem an einem Anstieg von Rechtsextremismus (plus 13 Prozent), insbesondere im Zusammenhang mit den Chemnitzer Vorfällen. Wöller sprach in diesem Zusammenhang von einem „hohen Mobilisierungspotenzial“ der Rechten beim Thema Asyl und Zuwanderung. Gleichzeitig gab es mehr politisch motivierte Gewalttaten: 313 Fälle entsprechen einem Zuwachs um etwa ein Viertel. Der Minister betonte aber auch: „Die linke Szene zeigt kein Nachlassen ihrer Militanz.“ Die politisch links motivierten Straftaten stiegen um fünf Prozent. Demgegenüber nahmen ausländerfeindliche Vorfälle um 31 Prozent und antisemitische Taten um 61 Prozent zu.

Von Andreas Debski