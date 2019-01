Als Vorbild dienen Emmanuel Macron und Sebastian Kurz: Ministerpräsident Michael Kretschmer (43, CDU) will bis zur Landtagswahl am 1. September 2019 eine „Bewegung für Sachsen“ in Gang bringen. Dafür wird nicht nur der Kanzlermacher aus Österreich engagiert, sondern auch ein „Team Kretschmer“ initiiert.