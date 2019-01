Dresden

Die Zahl der politischen Straftaten ist im vergangenen Jahr in Sachsen deutlich zurückgegangen – auch wenn die Häufung zuletzt etwas anderes vermuten lässt. Das geht aus einer Analyse von Innenministerium und Landeskriminalamt ( LKA) hervor, die der LVZ vorliegt. Demnach hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) bis Ende November 2018 – aktuellere Zahlen gibt es noch nicht – 245 Verfahren (2017: 531) gegen 218 Beschuldigte (2017: 355) abgeschlossen. Das sind die niedrigsten Fallzahlen seit sechs Jahren.

„Die Sondereinheiten beim LKA haben sich bewährt und zeigen, dass der Rechtsstaat sehr wohl in der Lage ist, sich gegen politische Extremisten und Straftäter zur Wehr zu setzen“, erklärt Innenminister Roland Wöller ( CDU). Wer aus politischen Motiven – egal welcher Couleur – „Anschläge auf Ausländer, Amtsträger, Politiker sowie andere Menschen in unserem Land plant oder durchführt, wird konsequent von den Sicherheitsbehörden verfolgt“, macht Wöller gegenüber der LVZ klar. Das würden unter anderem die Verfahren gegen die rechtsextremistischen Vereinigungen Revolution Chemnitz, Gruppe Freital und Freie Kameradschaft Dresden sowie zuletzt „der schnelle Ermittlungserfolg bei dem Anschlag auf das AfD-Büro in Döbeln“ zeigen.

Mit 81 Fällen (2017: 216) werden nach wie vor die meisten politisch motivierten Straftaten im rechtsextremen Bereich registriert. Allerdings gingen die gemeldeten – oder als rechts eingestuften – Fälle stark zurück. Die Abnahme wird vor allem in der „nachlassenden Bedeutung des Themas Asyl“ gesehen. Daneben untersucht eine spezielle Ermittlungsgruppe noch die Ausschreitung in Chemnitz, die es nach der Tötung eines Deutsch-Kubaners gegeben hatte: Aktuell werden hier „reichlich 200 Verfahren“ bearbeitet. Auch die Zahl der Verfahren gegen Linksextreme sank mit 56 Fällen (2017: 101) erheblich. Dagegen ist ein Anstieg bei Islamismus-Ermittlungen zu verzeichnen: Binnen eines Jahres erhöhte sich die Zahl von fünf auf 22. In den restlichen 81 Fällen ist der politische Hintergrund unklar oder ließ sich nicht nachweisen.

Auffällig sei, so die Lageeinschätzung, dass die Täter „vermehrt im Schutz der Anonymität“ und konspirativ vorgehen. Weiter heißt: „Im Rahmen der Ermittlungen gibt es häufig Hinweise auf taktische Überlegungen bei der Planung der Straftaten. Durch dieses organisierte Vorgehen wird eine gerichtssichere Beweisführung erschwert.“ Seit dem Oktober 2018 ist zudem die „Task Force Gewaltdelikte“ des PTAZ zur Unterstützung der Polizeidirektionen „bei herausragenden politisch motivierten Gewaltdelikten“ aktiv. Dadurch habe das PTAZ bereits in mehreren Fällen schnell übernehmen können, etwa bei Anschlägen auf ausländische Restaurants in Chemnitz. Im Abwehrzentrum arbeiten 249 Spezialisten.

„Die Bearbeitung schwerwiegender Straftaten und umfangreicher Komplexe im Bereich der politisch motivierten Kriminalität sind mit die größten Herausforderungen für das Landeskriminalamt“, stellt LKA-Chef Petric Kleine fest. Der Innenminister warnt in diesem Zusammenhang: „Trotz des aktuellen Rückgangs dürfen wir uns nicht zurücklehnen.“ Sorge bereite ihm vor allem die hohe Gewaltbereitschaft und die zunehmende Radikalisierung in den sozialen Medien. „Durch diese Form der Propaganda und Falschmeldungen werden potenzielle Anhänger angestachelt, und es wird versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.“

Von Andreas Debski