Weniger Unterricht soll in Sachsen den Lehrermangel beseitigen

Leipzig. Grundsätzlich weniger Unterrichtsstunden für Sachsens Schüler sollen nach Informationen der Freien Presse angeblich den Lehrermangel im Freistaat beseitigen. Das geht aus einem gemeinsamen Papier von Bildungsminister Christian Piwarz und Finanzminister Matthias Haß (beide CDU) hervor, berichtet die Zeitung am Freitag.

Laut der Pläne sollen ab dem Schuljahr 2019/20 in den fünften Klassen die Fächer Kunst und Musik um eine Wochenstunde reduziert werden. In den sechsten Klassen werde sowohl an Oberschulen als auch an Gymnasien bei den zweiten Fremdsprachen jeweils eine Stunde weniger unterrichtet. Nicht zuletzt reduziere sich der Sportunterricht für alle Klassenstufen in allen Schultypen auf lediglich zwei Wochenstunden.

Durch diese Verringerung der Unterrichtsstunden hofft die sächsische Landesregierung insgesamt deutlich weniger ausgebildete Lehrer zu benötigen. Bereits zum Schuljahr 2019/2020 könnten so 800 Vollzeitstellen eingespart werden, berichtet die Freie Presse. Eine weitere Ersparnis um 280 Stellen könnte mit steigenden Gehältern bei Grundschullehrern erreicht werden. Für monatlich 500 Euro mehr müssten die Lehrerinnen und Lehrer aber auch eine Stunde mehr in der Woche unterrichten.

Die Pläne aus den beiden Ministerien sind noch nicht beschlossene Sache, noch stehe die Zustimmung von Koalitionspartner SPD aus, heißt es.

Von mpu