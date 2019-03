Leipzig

Weshalb liegen Michael Kretschmer und Martin Dulig in der Wählergunst vorn und Frauke Petry wie auch Jörg Urban hinten? Warum punktet Katja Meier so stark bei der Jugend? Und was heißt das alles für den Landtagswahlkampf in Sachsen? Der Meinungsforscher Andreas Czaplicki (55) hat die LVZ-Umfrage geleitet – im Interview analysiert der Sozialwissenschaftler aus Leipzig die Ergebnisse. Czaplicki war unter anderem Abteilungsleiter bei IFAK, einem der größten deutschen Marktforschungs­instituten in Taunusstein, und Geschäftsführer des Instituts für Marktforschung in Leipzig.

„Sowohl für Michael Kretschmer als auch für Martin Dulig gilt so etwas wie eine Landesvater-Attitüde“

Michael Kretschmer ( CDU) und Martin Dulig ( SPD) sind laut der LVZ-Umfrage die Sympathieträger in der sächsischen Landespolitik. Woran liegt es, dass beide auch aus anderen Lagern eine Zustimmung bekommen?

Für diejenigen, die an der Regierung sind, ist es stets einfacher, besser rüberzukommen – sie müssen einfach nicht auf Teufel komm raus provozieren, müssen sich nicht als besonders kritisch inszenieren. Wenn man so will, gilt sowohl für Michael Kretschmer als auch für Martin Dulig so etwas wie eine Landesvater-Attitüde. Sind jung, sollen und wollen die Interessen von möglichst vielen Menschen vertreten. Natürlich spielt auch die Präsenz, die mit den Ämtern verbunden ist, eine gewisse Rolle. Allgemein ist zu beobachten: Selbst wer im Wahlkampf aggressiv ist, verliert einen Teil der Bissigkeit, sobald es in Ämter und Würden geht – das Staatsmännische kommt dann zum Tragen. Das muss aber nicht zwingend ein Nachteil sein, wie man sieht.

„Mittlerweile ist es leider wichtiger, in einer Talkshow eine gute Figur zu machen als Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit auszustrahlen“

Kann man sagen: Wer sympathisch ist, bekommt auch die Kreuze auf dem Stimmzettel?

Das wäre ein Trugschluss. Wir haben bei der LVZ-Umfrage ja nach der Sympathie gefragt: Wenn man so will, mit wem man vielleicht gern mal einen Kaffee oder ein Bier trinken würde. Es geht um die menschliche Komponente, die in der Politik nicht unterschätzt werden sollte und genauso zu einem erfolgreichen Politiker gehört wie die Programmatik. Zu einem guten Politiker sollten aber Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit genauso gehören.

Nichtsdestotrotz werden die Wahlkämpfe – nicht nur in Sachsen – zunehmend personalisiert. Welche Konsequenzen sind damit verbunden?

Es stimmt, dass es eine Personalisierung und auch ein Stück weit eine Entertainisierung der Politik gibt. Mittlerweile ist es leider wichtiger, in einer Talkshow eine gute Figur zu machen als Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit auszustrahlen. Wer zu viel Kompetenz, sprich Sachorientierung, und Durchsetzungsfähigkeit vermittelt, wirkt schnell unsympathisch. Das wirkt nur besserwisserisch. Deshalb ist es der einfachere Weg, die Sympathieschiene zu bedienen. Außerdem werden die Probleme und etwaige Lösungen immer komplexer – bevor man also diese Komplexität vermittelt, ist es einfacher, auf die Sympathie zu setzen. Ganz nach dem Motto: Ich mache das schon für euch, ihr könnt mir vertrauen. Dieser Trend hat in den letzten Wahlkämpfen zugenommen.

„Die Wähler wollen das Gefühl haben, dass die Politik und das Land in guten Händen ist“

Heißt das auch, dass die CDU mit Stanislaw Tillich bis 2017 nicht unbedingt auf das beste Pferd – mit der größten Ausstrahlung – gesetzt hatte?

Wenn man sich die Werte anschaut, scheint Michael Kretschmer deutlich besser als Stanislaw Tillich abzuschneiden. Das liegt aber auch an dem Alter, an der Öffnung, an dem Verständnis von Regieren. Die Wähler wollen das Gefühl haben, dass die Politik und das Land in guten Händen ist.

Was heißt das für die Wahlwerbung?

Wenn die Kandidaten eine große Bekanntheit haben, kann leichter mit Bildern geworben werden als mit Inhalten. Angela Merkel oder Gerhard Schröder sind solche Fälle. Nach einer langen Amtszeit wäre es vermutlich kontraproduktiv, mit zu viel Inhalten zu werben – denn die Wähler könnten fragen, weshalb die benannten Probleme und Forderungen noch nicht angegangen worden sind. Für Michael Kretschmer ist die Situation anders, weil er noch die Dynamik des Neuanfangs hat und diese auch vermitteln muss. Insgesamt geht es bei Plakaten immer um Wiedererkennung. Abgesehen davon möchten die meisten Wähler natürlich auch Inhalte, die aber kaum auf Plakaten zu vermitteln sind, wo neben der Wiedererkennung die Eingängigkeit zählt. Es geht also um die Balance.

„Die AfD steht für eine eindeutige Haltung, da braucht es nicht zwingend ein Gesicht, das als Sympathieträger dient“

AfD-Chef Jörg Urban hat deutlich geringere Werte als seine Partei – hat sich die AfD für den falschen Spitzenkandidaten entschieden?

Das kann ich nicht beurteilen. Die AfD ist allerdings ein Sonderfall: Bei ihr kommt es bislang nicht so sehr auf Personen an – die Partei wird gewählt, weil sie nun mal die AfD ist und für bestimmte Punkte steht, gerade in der Flüchtlingspolitik oder in Sachen EU. Dabei spielt es offenbar keine so große Rolle, wer an der Spitze der Landesliste steht. Die AfD steht für eine eindeutige Haltung zu diesen politischen Themen, da braucht es nicht zwingend ein Gesicht, das als Sympathieträger dient.

Weshalb kommt Frauke Petry auch so schlecht an, obwohl sie in ihren AfD-Zeiten besser abgeschnitten hat?

Es hat mich bei der Auswertung auch überrascht, dass sie vielen Befragten so unsympathisch erscheint. Man darf aber nicht vergessen, dass es zahlreiche Ereignisse gab, bei denen Frau Petry nicht gut aussah. Da ist sicherlich vieles hängengeblieben. Besonders negativ dürfte dabei zu Buche schlagen, dass sie sofort nach der Bundestagswahl die AfD verlassen und ihre Mandate behalten, zuvor aber schon eine eigene Partei geplant hat. Da werden sich manche Wähler gedacht haben: Das war nicht in Ordnung.

„Es gibt einen gewissen Automatismus: jung, grün-affin, häufig auch städtisch“

Dagegen verweist Katja Meier von den Grünen trotz niedriger Bekanntheitswerte bei den bis 29-Jährigen alle in die Schranken.

In ihren hohen Sympathiewert fließen zweifellos die allgemein hohen Umfragewerte der Grünen ein, die unabhängig von der Person zu sehen sind. Da gibt es einen gewissen Automatismus: jung, grün-affin, häufig auch städtisch – das gibt einen Bonus.

Also ist es bei den Grünen ähnlich wie bei der AfD – nur eben mit anderer politischer Ausrichtung?

Das ist richtig. Beide Parteien stehen für eine ganz bestimmte Haltung und verkörpern die beiden Pole. Im Fall der Grünen kommt aktuell hinzu, dass sie mit dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck einen ausgesprochenen Sympathieträger haben. Davon profitiert die ganze Partei. Problematisch wird es aber, wenn man nur als sympathisch erscheint, also allein einen schönen Schein baut.

„Politiker müssen auf jeden Fall authentisch sein, dürfen sich nicht verstellen“

Welche Empfehlungen würden Sie geben, um auf der Sympathieskala punkten zu können?

Wenn ich einen Rat geben würde, würde das wahrscheinlich nicht funktionieren – denn die Wähler durchschauen recht schnell, was aufgesetzt und was echt ist. Die Menschen haben ein feines Gespür für solche Dinge, das sollte die Politik nie vergessen. Deshalb meine ich, dass Politiker auf jeden Fall authentisch sein müssen, sich nicht verstellen dürfen. In der Opposition muss man nicht Everybody’s Darling sein, denn da kommt es auch darauf an, den politischen Gegner anzugreifen. Ein gutes Beispiel sind die Grünen: Als die Partei im Westen aufkam, empfanden die etablierten Parteien sie oft als nervige Querulanten, die die vorherrschende Politik in Frage stellten und den anderen auf die Finger geschaut haben – genau das wollten deren Wähler damals. Es läuft also nicht nur über die Sympathieschiene, aber nahezu alles über Authentizität.

Könnte unterm Strich stehen: Wer die nette Schwiegertochter oder der nette Schwiegersohn ist, hat die besten Chancen?

Die Krux ist: Wenn man der Liebling für alle sein möchte, kommt der Wähler irgendwann und stellt fest, dass man profillos ist und sich nicht von anderen unterscheidet. Das ist eine Erfahrung, die zuletzt die SPD machen musste. Allgemein gilt: Der Einheitsbrei führt dazu, dass sich die Leute abwenden. Viele Menschen wollen Politiker mit Ecken und Kanten – wenn diese auch noch einigermaßen sympathisch rüberkommen, umso besser.

Interview: Andreas Debski