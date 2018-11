Leipzig

„Innerhalb von acht Jahren bin ich insgesamt 700.000 Kilometer gefahren - unfallfrei“, erzählt Werner Kießling ein wenig stolz. Bevor er in Rente ging, pendelte er dreimal wöchentlich nach Berlin – auf der Straße. Der 67-Jährige hat sich bei der LVZ als Autotester beworben. Ab dem 24. November darf er für eine Woche einen VW Plug-In-Hybrid Passat GTE testen. Kießling ist gespannt: Der Markranstädter hat keine Erfahrungen mit Hybrid-Autos. „Welche Geheimnisse verbergen sich wohl dahinter?“, fragt er. Erwartungen habe er keine, er wolle das Gefährt ohne Vorurteile kennenlernen.

Spannend ist die Testwoche für Kießling aber allemal. Auf den Autotest bereitet er sich gewissenhaft vor: „Ich bin nun auf der Suche nach Steckdosen für Elektroautos“, verrät er. Im Rathaus in Markranstädt will er nachfragen, wie er die dortige Ladestation nutzen kann.

Den umtriebigen Rentner interessiert außerdem, wie schnell die Elektro-Batterie im Auto während der Fahrt mit Benzin-Motor lädt. Denn davon macht Kießling abhängig, ob er sich einen Hybridantrieb dauerhaft vorstellen kann. „Ich fahre häufig lange Strecken“, erklärt er.

Komfort im Auto ist dem Rentner wichtig

Wichtig ist für den ehemaligen Techniker und kaufmännischen Leiter außerdem, wie komfortabel die Ausstattung des Innenraums ist. Das Auto sollte bei der Fahrt nicht scheppern, Kießling möchte bequem sitzen und entspannt sich bei langen Fahrten gerne mit Hilfe einer Armlehne. Klimaanlage, Tempomat und Navigationssystem sollten ebenfalls nicht fehlen. Mit Volkswagen hat Kießling noch keine Erfahrungen gemacht, er ist gespannt auf das Fahrverhalten und besonders auf das Zusammenspiel des herkömmlichen Benzinantriebs mit dem Elektromotor.

Es ist nicht der erste Einsatz für Kießling als Tester: Vor zwei Jahren nahm er am LVZ-Glühweintest teil. „So etwas macht Laune, ich lerne gerne Leute kennen“, erzählt der 67-Jährige. „Würde ich daheim sitzen, müsste ich morgens schon Bier trinken – alles zu seiner Zeit“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Kießling beteiligt sich am Autotest.

Wenn Kießling nicht Auto fährt, engagiert er sich bei der SV Leipzig 1910 in der Sektion Kegeln als Abteilungsleiter. Außerdem ist er Sportwart beim Keglerverband Sachsen. Von Kindesbeinen an war Kießling leidenschaftlicher Kegler. Doch 1994 fiel er beim Sport mit Herzflimmern um, hatte eine Nahtod-Erfahrung. Er kam wieder zu sich, darf seitdem aber nicht mehr aktiv auf die Bahn.

Werner Kießling ist immer auf Achse

Zur Entspannung besucht der Markranstädter mit seiner 59 Jahre alten Frau gerne Konzerte und Kabaretts in Leipzig. In den zwei Jahren, die er nun nicht mehr Vollzeit arbeitet, habe er noch nie das Gefühl gehabt, Rentner zu sein. „Die Leute fragen: Wie machst du das, dass du aussiehst wie ein 37-Jähriger?“, erzählt er. Das käme daher, dass er aktiv ist und offen für Neues, vermutet der 67-Jährige. Sogar für seinen alten Arbeitgeber erledigt Kießling noch Beratertätigkeiten, daneben trifft er sich häufig mit Freunden.

Auf Achse sein will er natürlich auch mit dem Testauto. Er wird das Gefährt im Leipziger Stadtverkehr ausprobieren. Auch Besuch hat sich angekündigt: „In der Testwoche fliegt mein Sohn, der in der Schweiz lebt, zufällig nach Berlin“, erzählt der Markranstädter. Er will den 39-Jährigen mit dem VW-Hybrid in der Hauptstadt abholen. Werner Kießling will mit ihm außerdem einen Ausflug über die Landstraßen im Elbsandsteingebirge unternehmen. Und auf der Autobahn möchte er das Gaspedal auch mal durchtreten: Kießling fährt gerne 180 Stundenkilometer – bald auch mit Hybridtechnik.

Von Theresa Held