Vor dem Hintergrund der beschlossenen Verbeamtung junger Lehrer in Sachsen haben fast 500 Pädagogen aus dem Freistaat auch Wertschätzung für die anderen Kollegen angemahnt. „Verbeamtung ist attraktiv für die Lehrkräfte und unser Schulsystem, aber es fehlt ein angemessener Ausgleich für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte“, sagte Lehrerverbandschef Jens Weichelt beim Chemnitzer Lehrertag am Wochenende. Laut einer Mitteilung des Verbandes vom Sonntag hat Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in Aussicht gestellt, in den kommenden tagen über Zulagen, Höhergruppierungen und andere Maßnahmen für diese Gruppe Entscheidungen zu treffen.

Sachsen ist neben Berlin das einzige Bundesland, das Lehrer bisher nicht verbeamtet. Unter dem Druck des Lehrermangels sollen nun von 2019 an grundständig ausgebildete Lehrer bis zur Vollendung des 42. Lebensjahres Beamte werden können. Laut Piwarz haben schon drei Viertel der Berechtigten einen Antrag darauf gestellt. Er verwies zudem darauf, dass in diesem Jahr bereits mehr als zehn Mal so viele verbeamtete Lehrer aus anderen Bundesländern nach Sachsen wechselten als jeweils in den vergangenen Jahren.

Von LVZ