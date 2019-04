Leipzig

Eiersuche bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen: Hoch Katharina beschert der Region Leipzig das wärmste Osterwochenende seit mehr als 30 Jahren. Gut 50 Sonnenstunden und bis zu 23 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Ostermontag voraus. In der Messestadt ist es damit wärmer als in vielen südeuropäischen Urlaubsregionen und Metropolen wie Barcelona (16 Grad), Gran Canaria (17 Grad), Istanbul (12 Grad), Mallorca (17 Grad), Kreta (16 Grad) oder Sizilien (18 Grad).

Zum Ostersonntag gibt es an vielen Orten in Deutschland Sonne satt. Da können selbst internationale Urlaubsziele einpacken. 🌞 Gepostet von RND - RedaktionsNetzwerk Deutschland am Donnerstag, 18. April 2019

„Uns erwartet ungestörter Sonnenschein mit fast wolkenfreiem Himmel. In den Nächten bleibt es aber empfindlich kalt mit Bodenfrost“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Balders am Donnerstag in Leipzig. Durch die anhaltende Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. Zuletzt regnete es nach DWD-Angaben Anfang März stark. Viele Osterfeuer mussten deshalb bereits abgesagt werden. Der Wetter-Ausblick für die einzelnen Tage in der Region Leipzig:

Karfreitag

Am voraussichtlich wärmsten Tag des Osterwochenendes klettert das Thermometer im Raum Leipzig auf bis zu 23 Grad. Bei klarem Himmel scheint durchweg die Sonne, es weht aber ein spürbarer Ostwind. Am Morgen ist es mit Temperaturen von 2 bis 4 Grad sehr frisch.

Karsamstag

Meist wolkenloser Himmel und ungestörter Sonnenschein lassen das Quecksilber auf bis zu 21 Grad ansteigen. Der Wind lässt etwas nach. Nachts bleibt es kalt mit Tiefstwerten von 4 Grad. Hobby-Gärtner sollten daher auf das Einpflanzen frostempfindlicher Gewächse noch verzichten.

Leipzig blüht auf, wie hier auf der Rosentalwiese. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Ostersonntag

20 bis 21 sind in der Spitze möglich. Es bleibt nahezu wolkenlos. In den Nachtstunden fällt das Quecksilber auf 4 Grad, in manchen sächsischen Tal- und Muldenlagen auch auf bis zu 1 Grad.

Ostermontag

Ähnlich wie am Karfreitag soll es bis zu 23 Grad warm werden. Kaum eine Wolke trübt den blauen Himmel.

Ähnlich geht es auch in Tagen danach weiter. „Der Trend sagt, dass es sogar noch etwas wärmer wird“, so DWD-Meteorologe Balders. Bis Mitte kommender Woche könnte das Thermometer erstmals an der 25-Grad-Marke kratzen. Dazu bleibt es weiter trocken und fast wolkenfrei.

Von Robert Nößler