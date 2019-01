Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagmorgen vor glatten Straßen in Leipzig und im Umland. Beim Übergang von Schnee in Regen können örtlich starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten. Die Wetterexperten raten daher, das Auto stehen zu lassen.

Bis 9 Uhr könne es zudem weiter leichten Schneefall mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimetern geben. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen -1 und -4 Grad.

Von RND/iro