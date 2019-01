Leipzig

Nach dem heftigen Wintereinbruch können die Menschen in Sachsen etwas aufatmen. Die Lage auf Schienen und Straßen hatte sich am Freitag vielerorts entspannt und es waren nur noch wenige Bahnstrecken und Straßen gesperrt. Während die meisten Gleise von Schnee und umgestürzten Bäumen befreit wurden und inzwischen wieder befahrbar sind, ruht nach wie vor das Streckennetz der Erzgebirgsbahn, wie eine Sprecherin mitteilte.

Autos rollen wieder

Der Straßenverkehr im Freistaat rollte mittlerweile wieder fast störungsfrei. Lediglich die Bundesstraße 180 im Landkreis Mittelsachsen war noch zwischen Erdmannsdorf und Flöha gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Chemnitz am Freitagmorgen sagte. Alle Ortschaften seien zu erreichen. „Auch die Unfallzahlen bewegten sich am Morgen wieder auf einem normalen Niveau.“ Am Vortag hatten sich auf schneeglatten Straßen noch Hunderte Unfälle ereignet.

Gefahr im Erzgebirge und dem Vogtland

Aus Sicherheitsgründen blieben aber auch am Freitag insbesondere im Vogtland und im Erzgebirge noch einige kleinere Straßen gesperrt. Hier drohten Bäume unter der schweren Schneelast auf die Fahrbahnen zu stürzen. „Da es aber genügend freie Zufahrtsstraßen gibt, ist niemand von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bewohner kennen zudem die Situation“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Drahtseilbahn steht still

Dagegen ruht der Betrieb der Drahtseilbahn der Augustusburg noch mindestens das Wochenende über. Das für Samstag geplante traditionelle Wintertreffen der Biker auf dem Schloss war bereits abgesagt worden, weil das Zelten rund ums Schloss wegen der Gefahr von Dachlawinen nicht möglich ist.

Kleine Verschnaufpause

Die Wetteraussichten versprechen allerdings nur eine kleine Verschnaufpause. Für Freitag und Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst zwar nur leichte Schneefälle voraus, aber bereits am Sonntag werden weitere Niederschläge erwartet. In den Mittelgebirgen wird bis Montag mit einer zusätzlichen Schneemenge von bis zu 20 Zentimetern gerechnet.

Unterdessen freuen sich die Wintersportorte über die weiße Pracht. An den Hängen des Fichtelbergs waren fast alle Pisten geöffnet und Lifte in Betrieb. Lediglich die Abfahrt „Himmelsleiter“ war wegen Schneebruchs geschlossen.

Oberwiesenthal erwartet Ansturm

So rüstete sich Deutschlands höchstgelegene Stadt für ein Party-Wochenende mit zahlreichen Ski- und Rodelgästen. Im Kurort Oberwiesenthal am Fuße des Fichtelbergs wurde am Freitag seit 3.00 Uhr morgens der Schnee mit Lastwagen aus der Stadt gefahren, um Platz für die Autos der Wintersportler zu schaffen. „Die Lkw fahren ununterbrochen“, sagte Albin Galandt, Leiter der Gästeinformation.

Zu der Veranstaltung „Snow Fun Oberwiesenthal“, die am Freitagabend von Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog eröffnet werden und bis Sonntag andauern sollte, werden zahlreiche Besucher im Erzgebirge erwartet. „Die Hotels sind sehr gut ausgebucht. Das merken wir an der Kurtaxe“, berichtete Galandt. Trotzdem würde sich ein freies Bett finden lassen, wenn auch vielleicht nicht immer in der gewünschten Kategorie.

Von LVZ