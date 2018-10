Pößneck

Es ist Angst, die Oberst Gerhard Niebling, Leiter der sogenannten Zentralen Koordinierungsgruppe des MfS, treibt, als er die Vertrauliche Verschlusssache mit der MfS-Nummer 1572/83 unterschreibt. Die Angst davor, dass es sich wiederholen könnte. Und die Angst davor, dass einige Bücher dabei helfen könnten.

Etwa das „Transpress Lexikon Luftfahrt“, das eigentlich von einem als politisch zuverlässig geltenden Autorenkollektiv geschrieben wurde und in einem zuverlässigen Verlag erschienen ist: dem VEB Verlag für Verkehrswesen Berlin. Auch die „Geschichte der Luftfahrt von Ikarus bis zur Gegenwart“ hat ein DDR-treuer Verlag herausgebracht: der VEB Verlag Technik Berlin.

Doch Nieblings Angst ist zu groß, als dass er sich beruhigen lassen könnte. Letzteres Buch beispielsweise, heißt es in der Verschlusssache, vermittele „anwendbare Erkenntnisse über Kons-truktion, Bau, Start, Flug und Landung von Ballons“.

David Kross alias Günter Wetzel in einer Szene des Films „Ballon“, in der er Stoffbahnen für den Ballon zusammennäht. Quelle: dpa

Freilich ist es nicht Niebling alleine, der diese Bücher und das darin enthaltene Wissen fürchtet. Bis hinunter zu jedem ehrgeizigen Stasi-Offizier in jedem DDR-Bezirk wabert die Angst, dass sich wieder Menschen mit einem Ballon der SED-Herrschaft entziehen könnten. So wie es etwa dreieinhalb Jahre vor Unterzeichnung der Vertraulichen Verschlusssache 1572/83, die auf den 12. April des Jahres 1983 datiert ist. Für die Stasi immerhin war diese Flucht eine außergewöhnlich große Demütigung. Der Hobby-Historiker Reinhard Köhler aus Weimar meint sogar: „Die Blamage war für Mielke so groß, dass er sie nie verkraften konnte.“

Ungenehmigte Ausreise

Bis heute gilt diese Ballon-Flucht als eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR überhaupt; obwohl sie – bei aller Gewagtheit – vergleichsweise simpel war. Es wurde kein Tunnel gegraben, niemand musste sich in einer Kabelrolle oder einer hölzernen Kuh verstecken; so, wie Menschen die Berliner Mauer in den 1960er-Jahren zu überwinden versuchten.

Stattdessen steigen am 16. September 1979 insgesamt acht Männer, Frauen und Kinder – Mitglieder der Familien Strelzyk und Wetzel aus Pößneck in Ostthüringen – auf einer Wiese nahe Bad Lobenstein in einen selbst gebauten Ballon und lassen sich vom Wind in die Bundesrepublik tragen. Nach etwa einer halben Stunde in der Luft landen sie in der Nähe von Naila, in Franken. In der Bundesrepublik.

Dass diese ungenehmigte Ausreise der acht so eine Niederlage für die Stasi ist, liegt aber nicht nur an der Flucht mit dem Ballon an sich. Sondern auch daran, dass Strelzyks im Juli bereits allein einen gescheiterten Fluchtversuch mit einem Ballon unternommen hatten, die Stasi davon wusste, weil ihr der zurückgelassene Ballon gemeldet worden war und das MfS nun versuchte, diejenigen zu finden, die sich damit offenbar in die Bundesrepublik absetzen wollten. Was ihnen aber nicht gelang.

Dafür sind der Jubel und die Bewunderung für die schließlich gelungene Ballon-Flucht der Familien Strelzyk und Wetzel umso größer. Viele DDR-Bürger fühlen sich durch die Ballon-Fahrt in die Freiheit inspiriert. Was bis heute in gleich mehreren Büchern und Filmen erzählt worden ist; einer davon – der Thriller „Ballon“ – läuft seit Ende September in den deutschen Kinos.

Viel ist seit dem Mauerfall auch darüber geschrieben worden, dass die Stasi diese Demütigung nicht hinnehmen wollte und selbst noch im Westen hinter den Familien Strelzyk und Wetzel her war; während die Vertrauliche Verschlusssache mit der MfS-Nummer 1572/83 und ihr Inhalt bislang kaum bekannt sind.

Zufällige Entdeckung

Der Weimarer Hobby-Historiker Köhler hat all das vor wenigen Wochen eher durch Zufall aus dem Archiv holen lassen, als er weitere Dokumente für seine Forschungen über Isolierungs- oder Internierungslager der SED-Diktatur bei der Stasi-Unterlagenbehörde anforderte. Der Hobby-Historiker aus Weimar beschäftigt sich seit Langem mit diesem Teil der DDR-Vergangenheit; durchforstet derzeit Akten nach Erkenntnissen über solche für den Spannungsfall geplanten Lager in der Region Pößneck. Und was in solchen Akten liegt, weiß man nie, bis man es tatsächlich sieht.

So wie jetzt, da diese Verschlusssache die mit ihr in Verbindungen stehenden Stasi-Akten eindringlich zeigen, wie viele Menschen in der DDR in den frühen 1980er-Jahren – wahrscheinlich angespornt durch die Ballon-Flucht von 1979 – versuchten, auf ähnliche Weise in den Westen zu fliehen. Und die zeigen, wie sehr die Stasi wohl im Leben von noch mehr Ostdeutschen herumschnüffelte, weil auch sie im Verdacht standen, eine Flucht über den Luftweg versuchen zu wollen. In der MfS-Logik und im MfS-Sprech war das ein „Angriff gegen die Staatsgrenze mittels Ballon“.

Das Archivfoto vom 17.09.1979 zeigt die Familie Strelzyk mit jenem Heißluftballon, mit dem sie am Tag zuvor erfolgreich aus der DDR flüchten konnte. Quelle: dpa

Völlig – um im Bilde zu bleiben – aus der Luft gegriffen allerdings ist das wiederum auch nicht, was Niebling da als Informationsschreiben im April 1983 unterzeichnet und was anschließend vermutlich an alle Stasi-Dienststellen in den Bezirken versendet wird. Denn aus einem weiteren, auf den 27. Dezember 1983 datierten MfS-Schreiben geht hervor, dass die Stasi nach 1979 mindestens etwa 40 weitere Orte in der gesamten DDR für Ballons-Starts in die Bundesrepublik oder nach Westberlin ausgemacht hatte. Die meisten davon – nämlich allein zwölf – lagen im Bezirk Suhl.

Die wenigsten – aber immerhin noch jeweils ein oder zwei – in den Bezirken Rostock, Schwerin und Karl-Marx-Stadt. In all diesen, gescheiterten Fällen hatten die Stasi-Leute dann nach ähnlichen Verhaltens- und Handlungsmustern der Fluchtwilligen gesucht, um daraus den Idealtyp eines Ballon-Flüchtlings konstruieren zu können. So sollten MfS-ler, Polizisten und Grenzschützer dafür sensibilisiert werden, dass ein bestimmtes Verhalten einen geplanten Fluchtversuch mit einem Ballon nahelegen legen würde.

Verdächtiges Verhalten

Zu den Dingen, die einen DDR-Bürger als Ballon-Flüchtling verdächtig machen, gehört ausweislich der Stasi-Dokumente von 1983 nicht nur das Interesse an Büchern über die Luftfahrt. Weshalb Köhler glaubt, dass die Stasi in den 1980er-Jahren in allen größeren und kleineren Bibliotheken mit offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern aktiv ist, um aufzuklären, wer sich solche Bücher ausleiht.

Auch, wer seinen Bekannten oder Kindern plötzlich den Zutritt zum Boden, zum Keller oder zum Schuppen verweigert, verhält sich laut der Vertraulichen Verschlusssache 1572/83 auffällig. Ebenso jeder, der solche Räumlichkeiten mit besonderen Schlössern oder gar einer Alarmanlage sichert, „ohne, dass erkennbare Gründe vorliegen“.

Vor allem freilich gilt für die Stasi nach der erfolgreichen Flucht der Familien Strelzyk und Wetzel jeder DDR-Bürger als potenzieller Ballon-Bauer, der sich bestimmte Materialien zu beschaffen versucht. Schon für diese beiden Familien war es eine gewaltige Herausforderung gewesen, sich im System der sozialistischen Mangelwirtschaft all das zu besorgen, was man für einen tragfähigen Heißluftballon braucht, vor allem: Stoff für den Ballon selbst, das Gas, einen Brenner, einen Korb oder ein vergleichbares Gestell.

So schreibt die Stasi beispielsweise selbst auf, dass es für Ballon-Bauer eine große Schwierigkeit ist, sich in der DDR ausreichende Mengen Stoffe oder Folien zu beschaffen, die sich zu einem so dichten Ballon verarbeiten lassen, das der leichtes Gas halten kann. Bei vereitelten Fluchtversuchen habe sich der Einkauf der Folien und Stoffe entweder über einen längeren Zeitraum erstreckt oder es seien größere Mengen als üblich gekauft worden, mit der Begründung, das Material werde für die Arbeit in Ferienlagern oder Sportgemeinschaften gebraucht, halten die Stasi-Leute fest. Auch, schreiben sie, habe es Versuche gegeben, fertige Ballons aus Westberlin in die DDR zu schmuggeln. Zudem sollen Bettlaken als Ersatz für nicht zu bekommende Stoffe oder Folien verwendet worden sein.

Großes Improvisationstalent

Waren die Materialien aber erst einmal beschafft, ging es für die Fluchtwilligen aus Stasi-Sicht oft beunruhigend schnell, dann „reduziert sich die benötigte Zeit für den Zuschnitt und den Zusammenbau des Ballons auf einige Wochen“; womit die geplanten Ballon-Fluchten, deren Hintergründe die Stasi zwischen 1979 und 1983 auswertet, auch ein Ausweis dafür sind, mit welchem Improvisationstalent gelernte DDR-Bürger versuchten, diesen Staat weit hinter sich zu lassen.

Folienbahnen, stellen Mielkes Leute fest, wurden mit Bügeleisen verschweißt; Flächentrockner von Baustellen zum Füllen der Ballons verwendet; wo Körbe fehlten oder zu schwer waren, planten manche Fluchtwilligen sich mittels Gurtzeug direkt an den Ballon zu hängen.

Dass die Stasi all das in dieser Akribie zuerst ermittelt, dann aufgeschrieben und dann auch noch als Teil ihrer ständigen Kontrollaufgaben gesehen hat, überrascht selbst Köhler. Obwohl er schon so viele Stasi-Akten gesehen hat, weiß, mit welcher Verbissenheit Mielke und seine Gefolgsleute sich in den Kampf gegen Klassenfeinde stürzten. „Dass die so einen Aufwand betrieben haben“, sagt Köhler, „wegen zwei geflüchteter Familien, das zeigt noch einmal, was für ein Gefängnisstaat das war.“ Im Spannungsfall, sagt Köhler, wären Ballon-Flüchtlinge, derer die Stasi habhaft werden konnte, in ein Isolierungslager gekommen. So groß war die Angst der SED-Machthaber vor ihnen.

Die jüngste Verfilmung des spektakulären Stoffes ist der Thriller „Ballon“, der erst vor wenigen Wochen in die Kinos kam. In dem Streifen von Michael „Bulli“ Herbig spielen David Kross, Karoline Schuch und Friedrich Mücke die Hauptrollen. Er ist aktuell noch in vielen deutschen Lichtspielhäusern zu sehen.

Von Sebastian Haak