Wieder mehr Masernfälle in Sachsen – Experten mahnen zur Impfung

Dresden. Fieber und rote Pusteln: Im vergangenen Jahr sind mit 68 Masernerkrankungen doppelt so viele gemeldet worden wie 2016. In zwei Drittel der ausschließlich im ersten Halbjahr registrierten Fälle hat es Kinder bis neun Jahren getroffen, darunter sechs Babys, wie aus der Statistik des Sozialministeriums hervorgeht. Im gesamten Vorjahr waren es nur 35 Fälle, nachdem 2015 mit 271 Erkrankungen ein Höhepunkt erreicht worden war. Unter anderem mussten wegen der Maserninfektion einer Schülerin an einem Gymnasium in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) mündliche Abiturprüfungen verschoben werden.

„Die immer wieder auftretenden Ausbrüche sprechen nicht für eine notwendige Rücksichtnahme“, sagte ein Ministeriumssprecher. Vor allem, wenn es Babys treffe, die noch nicht geimpft werden könnten, oder chronisch Kranke. Die Gefährlichkeit von Masern werde unterschätzt. Impflücken gebe es vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. „Aber auch Kinder werden oft zu spät geimpft“, betonte der Sprecher. Allerdings stiegen die bei Schuluntersuchungen festgestellten Quoten.

Bei mindestens 95 Prozent der Bevölkerung gelte die Krankheit als ausgerottet, sagte der Infektiologe und Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Dietmar Beier. Sachsen liege bei der ersten Impfung zwar deutlich darüber, die zweite aber sei mit 90 Prozent nicht ausreichend. „Alle Jugendlichen und Erwachsenen, die noch gar keinen Schutz haben oder diesen nicht dokumentiert, müssen zwei Mal geimpft werden und alle, die eine Impfung haben, müssen die zweite bekommen.“

Um die Impfquoten zu steigern, hatte die Kommission Anfang 2017 ihre Empfehlungen geändert. Eine Bilanz kann laut Beier noch nicht gezogen werden. Kinder in Sachsen sollen nun um den vierten statt den fünften Geburtstag herum die zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten. Die erste Impfung ist ab dem 13. Lebensmonat empfohlen, aber erst etwa die Hälfte der Kinder in dem Alter ist geschützt.

„Masern sind keine Kleinigkeit“, warnte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Impfen schütze, auch Menschen, die das aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht nutzen könnten. Masernerkrankte und Eltern von erkrankten Kindern sollten daran denken, dass sie oder ihre Kinder eine Gefahr für andere seien, appellierte sie. Laut Beier wird gar die Impfung für gefährlicher gehalten als die Krankheit, „aus Ignoranz und Unkenntnis“. Dabei gebe es jährlich auch in Europa Tote - „und es kann zu Hirn- und schwerer Lungenentzündung kommen“.

Von LVZ