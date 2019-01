Geithain

Der massive Wintereinbruch hat den Schienenverkehr in weiten Teilen Sachsens zum Erliegen gebracht. Nach der Länderbahn und der Mitteldeutschen Regiobahn musste auch die Erzgebirgsbahn am Donnerstag Strecken sperren. Wegen Schneebruchs wurden am Vormittag die Verbindungen zwischen Chemnitz und Olbernhau sowie zwischen Chemnitz und Annaberg-Bucholz komplett eingestellt, wie eine Sprecherin sagte. Bereits seit dem Vortag fuhr zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt kein Zug mehr.

Auch auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz wurden Fahrgäste auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Wegen blockierter Gleise war die Strecke des RE6 zwischen Geithain im Landkreis Leipzig und Chemnitz gesperrt, teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit (MRB). Die Züge pendelten zwischen Leipzig und Geithain. Von dort nach Chemnitz sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Notverkehr mit Bussen

Die Sperrung dauert voraussichtlich den gesamten Tag an. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet. Es ist jedoch mit Einschränkungen und längeren Fahrzeiten zu rechnen. Alternativ können Fahrgäste mit dem Ziel Chemnitz die Strecke Leipzig – Döbeln – Chemnitz mit den Linien RB 110 und RB 45 nutzen.

Zuvor hatten die Schneemassen bereits den Zugverkehr im Vogtland und in Ostsachsen schwer getroffen. Wie die Länderbahn mitteilte, lag das an umgestürzten Bäumen und Schneeverwehungen. Die Hauptstrecken des Trilex von Bischofswerda nach Zittau und von Bischofswerda nach Görlitz waren komplett gesperrt. Gleiches traf laut Vogtlandbahn auf die Strecken zwischen Falkenstein und Kraslice in Tschechien sowie zwischen Adorf und Bad Brambach zu.

Räumtrupps im Einsatz

Ein Ersatzverkehr mit Bussen war auf den Verbindungen von Erzgebirgsbahn und Länderbahn laut den Unternehmen nicht möglich. Bis zum Mittag war unklar, wann die Strecken wieder ohne Einschränkungen befahrbar sind. Laut Länderbahn sollte die Beräumung im Laufe des Vormittags beginnen. Auch die MRB und die Erzgebirgsbahn hatten Räumtrupps im Einsatz.

Von LVZ/gap