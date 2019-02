Leipzig/Dresden

Endlich Ferien! Rund 478 000 Schüler erhalten heute in Sachsen ihre Zeugnisse und können danach in einen zweiwöchigen Winterurlaub starten. Zwar deuten die aktuellen Temperaturen im Flachland eher auf Frühlingsanfang hin, in den (noch) verschneiten mitteldeutschen Wintersport-Orten zwischen Harz, Rennsteig und Erzgebirge sind die meisten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen jedoch gut gebucht. Nach einer LVZ-Umfrage in den Tourismus-Büros sind aber für Kurzentschlossene noch einzelne Quartiere frei.

Oberwiesenthal bietet „echten Winterspaß“ auf dem Dach Sachsens

Für die mitteldeutschen Ferien-Orte ist dabei der Andrang mit sächsischen Schülern und Eltern der Höhepunkt einer ohnehin schon erfolgreichen Wintersaison.„Mit der Auslastung sind Vermieter und Liftbetreiber bereits sehr zufrieden, die bevorstehenden Ferien in Sachsen sorgen nochmals für einen Schub“, sagte Albin Galandt, der Chef der Oberwiesenthaler Gästeinformation. Ein Großteil der 4200 Betten sei belegt. Die Gäste erwarte auf dem Dach Sachsens noch echter Winterspaß.

Region um Mühlleithen weiter ein Top-Winterziel für Familien

Ähnlich sieht es in Altenberg im Osterzgebirge aus. „Die meisten der rund 3000 Betten in Hotels, Pensionen und Ferienhäusern sind gebucht“, sagte Kerstin Heymann von der Gäste-Information. Schon während der Schulferien in Brandenburg und Berlin sei kein Zimmer mehr frei gewesen. Im vogtländischen Schöneck zieht Bärbel Borchert, Marketingchefin vom Tourismusverband Vogtland, schon eine positive Bilanz der gesamten Wintersaison. Die rund 10 000 Urlauber-Betten im sächsischen und thüringischen Vogtland seien sehr begehrt gewesen, sagte sie. Mit knapp einem Meter Schnee sei die Region um Mühlleithen weiter ein Top-Winterziel für sächsische Familien und in den nächsten zwei Wochen entsprechend ausgelastet.

Harzgemeinde Stolberg punktet auch ohne Schnee

Auch in der Harzgemeinde Stolberg sind die meisten der rund 700 Betten belegt. Hier ist die Schnee-Lage allerdings für Wintersportler eher dürftig. „Die Gäste erholen sich aber auch ohne Schnee bei Wanderungen im Sonnenschein oder beim Baden und Wellness “, sagte Claudia Hacker, Chefin der regionalen Tourist-Information. Gute Aussichten gibt es dagegen für Skifreunde rund um den Rennsteig in Thüringen.

In Friedrichroda sind die meisten der 2500 Betten deshalb auch belegt. Der Wachwechsel von den Schulferien in Thüringen zu Sachsen hinterlasse keine Nachfrage-Lücke, freut sich Christine Mahr vom Tourismusverband. Sie verspricht noch „ausreichend Schnee zum Langlauf und Rodeln“. Das trifft auch auf die Nachbar-Gemeinde Oberhof zu. Die 3500 Betten in dem traditionsreichen Wintersportort seien weitgehend mit sächsischen Urlaubern belegt.

Kretschmer : Wintersport-Großereignisse besser vermarkten

Bei einem Wintergipfel am Donnerstag in Dresden hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zusammen mit Landräten und Tourismus-Managern angekündigt, künftige Wintersport-Großereignisse im Freistaat stärker für den Tourismus zu nutzen. Konkret handelt es sich um die Bob-WM ( Altenberg) und die Junioren-WM im Ski Nordisch ( Oberwiesenthal), die beide 2020 in Sachsen stattfinden. Es gehe darum, diese Events so zu vermarkten, dass sie für viele Touristen lukrativ werden.

Von Bernd Lähne, Roland Herold und André Böhmer