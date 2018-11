Leipzig

Ist das kurze Wintererwachen schon wieder vorbei? Die Wettermodelle haben den angekündigten Eis- und Schnee-Einbruch zum Monatsende jedenfalls erst mal wieder abgesagt. „Der Winter tut sich schwer“, bestätigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Bereits ab Donnerstag wird es wieder etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 5 und knapp 10 Grad. Allerdings: Der Mild-November mit Höchstwerten bis 20 Grad ist nicht mehr in Sicht. Und die Gefahr von Nachtfrösten und rutschigen Straßen bleibt. „Nachts liegen wir meist um null Grad. Daher besteht dann immer wieder Glättegefahr“, so Jung.

Niedrige Flusspegel: Sprit könnte noch teurer werden

Das Novemberwetter ist in den nächsten Tagen nicht Fisch und nicht Fleisch. „Wir liegen zurzeit irgendwie zwischen Spätherbst und Frühwinter. Die extrem warmen Zeiten sind vorbei. Leider fällt aber auch weiterhin kein nennenswerter Niederschlag vom Himmel.“ Nach den leichten Schnee- und Regenfällen der letzten Tage wird es erstmal wieder trocken sein. Landregen bleibt aus und die Flusspegel sind weiter ganz weit unten. „Die Preise für Benzin und Heizöl werden daher hoch bleiben oder noch weiter ansteigen, denn nun steigt aufgrund der kalten Wetterlage die Nachfrage nach Heizöl“, so Jung. Das treibe die Preise noch zusätzlich in die Höhe. Da der Rheinpegel weiterhin niedrig ist, können die Tankschiffe nur wenig Rohöl transportieren.

Der korrigierte Wintertrend macht Hoffnung

Und was wird nun aus dem Winter der Saison 2018/19? Ski- und Rodelfans können jedenfalls erstmals seit langem wieder hoffen. Der US-Wetterdienst NOAA, der zumindest in den letzten beiden Jahren recht treffsichere Langfristprognosen zum Sommer und Winter in Deutschland gegeben hatte, korrigierte jetzt seinen Wintertrend.

Direkt zur aktuellen NOAA-Grafik: Hier ist der Link.

Bislang hatte die Amerikaner einen ausgesprochenen Mildwinter für uns vorhergesagt – mit einer Temperaturabweichung von zwei Grad über Normal.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zeigt es an: Der aktuelle NOAA-Wettertrend verspricht einen „Normal-Winter“. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Der neueste Wintertrend im Video:

Dazu sollte der Winter nasser als sonst werden, selbst ein Winterhochwasser war danach nicht ausgeschlossen. Nun aber die Trendwende: Laut neuestem Langzeitmodell wird der Winter bei uns „normal“ – damit steigen die Chancen auf zumindest einige frostige Wochen. Der Wermutstropfen dabei: All zu viel Niederschlag wird nicht mehr erwartet, das extreme Niederschlagsdefizit seit Mai 2018 wird damit nicht ausgeglichen.

Von Olaf Majer