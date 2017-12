Winzervereinigung Freyburg: alkoholfreier Wein und Light-Variante in Planung

Freyburg/Halle. Die Winzervereinigung Freyburg will alkoholfreien Wein produzieren. Dafür wurden in einer speziellen Testanlage erste Weiß- und Roséweine hergestellt. „Der Bedarf an alkoholfreien und alkoholarmen Weinen wächst“, sagte Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger am Freitag in Halle. Grund sei ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung.

Im Januar sollen Ergebnisse des Tests und von Verkostungen vorliegen, danach Gespräche mit Handelsexperten geführt werden. „Langfristig kann ich mir vorstellen, etwa 100 000 Flaschen alkoholfreien Wein zu produzieren“, sagte Zieger. Rund 3,2 Millionen Flaschen Wein kommen jährlich im Schnitt aus der Winzervereinigung Freyburg (Burgenlandkreis).

Von LVZ