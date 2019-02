Dresden

Es war ein Hit der 1980er, der weit in die 1970er zurückreichte: Rio Reiser träumte einst davon, wie es wäre, wenn er „König von Deutschland“ wäre. Für den sächsischen Landtagswahlkampf reaktivieren die Grünen nun diesen Ohrwurm – und sinnieren unter dem Motto „Das alles. Und noch viel mehr“ darüber, wie es wäre, wenn sie im Freistaat mitreden könnten. Denn daraus machen die Grünen inzwischen keinen Hehl mehr: „Es geht um Regierungsverantwortung. Wir wollen in Sachsen zweistellig werden“, sagt Parteichefin Christin Melcher. Und ihr Co-Vorsitzender Norman Volger assistiert: „Wir sind die Umweltpartei. Die Themen sind längst in der Gesellschaft angekommen – aber leider noch nicht in der sächsischen Landespolitik.“

Dabei spielt es auch keine Rolle, dass ein Großteil der Grünen-Mitglieder mit Reisers Liedgut nichts mehr anzufangen weiß, weil sie schlicht zu jung sind. Es sei eine „selbstironische Reminiszenz an unsere Spontiwurzeln“, erklärt Landesgeschäftsführer Mathias Weilandt vor dem am Freitag beginnenden Landesparteitag, auf dem die Wahlkampf-Anleihe des „Königs von Deutschland“ offiziell präsentiert – und vor allem intoniert – werden soll. Zwei Tage lang wird in Chemnitz das Wahlprogramm diskutiert, nachdem die Basis bereits ein Jahr daran mitgeschrieben hat.

Schon vor der finalen Abstimmung steht fest: Auch wenn die Grünen sich weiterhin als Ökopartei definieren und diesen Themenkomplex an die erste Stelle heben, erfolgt doch eine weitgehende Öffnung. Deshalb schließt sich an Kernforderungen wie dem schnellen Kohleausstieg bis spätestens 2030 und dem gleichzeitigen deutlichen Ausbau der Windkraft ein umfangreiches Portfolio an, das ab September in die sächsische Landesregierung einfließen soll. So wird unter anderem auch geplant, bis 2025 eine Mobilitätsgarantie einzuführen: Zwischen 5 und 21 Uhr soll überall in Sachsen mindestens ein Mal pro Stunde ein öffentliches Verkehrsmittel fahren. „Der Verzicht aufs Auto gelingt nur dann, wenn es entsprechende öffentliche Angebote gibt“, erklärt Norman Volger. Darüber hinaus reicht die programmatische Bandbreite von Bildung und Bürgerbeteiligung, über Pflege und Wohnen bis zu Polizei, Justiz und sogar einem Personalkonzept für die Landesverwaltung.

Dabei scheint nahezu aus jeder Zeile das neue Selbstbewusstsein zu quillen. „Wir spüren eine neue Offenheit gegenüber uns Grünen“, sagt Christin Melcher. Nicht nur, dass die Partei seit Monaten im Umfragehoch und bundesweit an zweiter Stelle liegt – auch die Mitgliederzahlen spiegeln diese Entwicklung wider. In Sachsen hat sich die Partei seit 2009 auf aktuell 2040 Mitglieder verdoppelt, allein im letzten Jahr wurden 24 Prozent zugelegt. In Wählerbefragungen liegen die sächsischen Grünen momentan bei acht bis neun Prozent, wobei die Sympathiewerte laut des LVZ-Meinungsbarometers vom Jahresanfang noch weitaus höher ausfallen. „Die Menschen sind viel weiter als die CDU-geführte Regierung“, konstatiert die Parteichefin.

Um tatsächlich nach dem 1. September 2019 in Sachsen mitregieren zu können, müssten sich die Grünen allerdings - nach jetziger Lage der politischen Dinge - auf die CDU einlassen. Also auf jene Partei, deren „Herrschaft“ sie bei der letzten Landtagswahl 2014 eigentlich beenden wollten. Damals wurden 5,7 Prozent erreicht, was acht Landtagsabgeordnete bedeutete. Grünen-Fraktionschefin Antje Hermenau war die Protagonistin eines schwarz-grünen Regierungsprojekts, fand aber keine Mehrheit in ihrer Partei und warf schließlich entnervt hin.

Heute scheint die Situation eine andere zu sein: Vom Sturz der CDU ist nicht mehr explizit die Rede, stattdessen wird von einer „Zäsurwahl“ gesprochen, dabei will sich niemand aus der Parteiführung auf eine Koalitionskonstellation festlegen. Rein rechnerisch würden anhand der Umfragewerte wohl nur Dreier-Allianzen infrage kommen, mit der CDU und der FDP oder der SPD. „Wir verstehen uns als Bündnispartner für alle, die gestalten wollen. Es braucht in Sachsen endlich eine Politik mit Weitblick“, moderiert Christin Melcher diese Diskussion ab. Norman Volger sagt: „Wir wollen unsere Themen in den Fokus der sächsischen Politik rücken.“

Mögliche Wähler wie auch Koalitionspartner können sich ab Sonnabend zumindest schon mal in den grünen Forderungskatalog vertiefen – unter eben jenem Rio-Reiser-Motto: „Das alles. Und noch viel mehr“. Und für potenzielle Verhandlungen wird dann wohl ein Königsweg gefunden werden müssen.

Von Andreas Debski