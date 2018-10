Dresden

Die Freien Wähler seien „anständige Alternative“ und Sachsens „größte Bürgerbewegung“, sagt Parteichef Steffen Große im Interview.

Auf Landesebene spielen die Freien Wähler momentan keine Rolle. Was macht Sie so optimistisch, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird?

Wir stellen nicht das Parteibuch in den Vordergrund, sondern die Problemlösung. Dafür reden wir mit allen – ob man dann auch mit allen Politik macht, ist eine andere Frage. Wir wollen einen neuen Politikstil: Das Nicht-mehr- oder das Zu-wenig-Miteinander-Reden hat zu der Situation geführt, die wir heute haben. Statt die Schlachten von gestern zu schlagen und alte Parteiideologien umsetzen zu wollen, muss es ums Reden und um Problemlösungen gehen – und zwar auch mit denen, die einem möglicherweise nicht so passen.

Die Freien Wähler sind kommunalpolitisch sehr gut vertreten. Weshalb sind Sie in Landespolitik bislang nicht angekommen?

Es braucht – wie in Bayern – ein Mal den Sprung in den Landtag. Freie Wähler haben als erstes ihren Ort, ihre Kommune im Blick, wo es um ganz konkrete Dinge geht. Die Freien Wähler brauchen aber auch einen parlamentarischen Arm in die Landespolitik. Es muss darum gehen, kommunale Politik in den Landtag zu tragen. Unser Anspruch ist es zu gestalten. Deshalb wollen wir als kommunale Ebene auch an der Regierung beteiligt werden.

Das heißt, Sie wollen nächstes Jahr von null auf hundert durchstarten?

Im Jahr 2014 hatten wir im Vorfeld der Landtagswahl bereits gute Aussichten, lagen bei etwa fünf Prozent. Doch ich sage ganz offen: Die AfD hat uns als neues Produkt die Show gestohlen. Darüber brauchen wir aber heute nicht mehr lamentieren. Mein Eindruck aus zahlreichen Gesprächen ist: Viele Menschen sind kritisch und wollen sich auch engagieren – nur nicht für eine Partei, und in den meisten Fällen auch nicht für die AfD. Eine aktuelle Insa-Umfrage sieht für die Freien Wähler in Sachsen ein Potenzial von sieben Prozent. Umfragen zur Landtagswahl gehen in Bayern von elf Prozent aus. Ich denke, das könnten wir in Sachsen auch erreichen.

Ähnlich wie bei den Blauen von Frauke Petry basiert Ihr Konzept auf einer Bewegung und einer Partei, die bei Wahlen antritt. Ist das das Zukunftsmodell?

Ich möchte Frauke Petry nichts unterstellen, aber das ist unser Modell. Wir sind das Original, und das schon seit 1967 in Westdeutschland und seit 1990 auch in Sachsen. Die Idee ist: Es gibt verschiedene Wählervereinigungen, die in einem Dachverband als Verein strukturiert sind – und es gibt eine Partei, die die Funktion für die Landtagswahl übernimmt. Denn nur als Partei kann man gewählt werden. Aber wir sind Sachsens größte Bürgerbewegung.

Wie schwierig ist es, bei dieser Heterogenität eine gemeinsame Linie zu finden?

Wir stellen die Bürgerbeteiligung an erste Stelle. Es geht darum, Spielräume für Kommunen schaffen, so wie es das Grundgesetz eigentlich vorschreibt. Insgesamt wollen wir in Sachsen zu kleineren Einheiten zurück. Das bedeutet unter anderem, dass die Kreisgebietsreform auf den Prüfstand gehört, denn damit hat sich die Verwaltung von den Menschen entfernt. Dazu gehören aber genauso der Öffentliche Nahverkehr, die Sparkassen in der Fläche, die Schulen und die ärztliche Versorgung auf dem Land. Wir fordern eine „Gemeindeschwester Agnes 2.0“ und ein bis zwei Polizisten für jeden Ort. Kurz gesagt: Es geht um mehr Bürgernähe.

Die Kretschmer-Regierung hat in dieser Beziehung einiges angestoßen, auch ein Programm für die ländlichen Regionen – das reicht Ihnen noch nicht?

So ist es. Die Kommunen brauchen mehr Freiräume. Es gibt einfach noch zu viele und zu enge Vorgaben, wie man Mittel zu verwenden hat. Wir fänden es zum Beispiel besser, wenn es weniger Kofinanzierungszwang und mehr Pauschalen gäbe – und die Kommunen könnten vor Ort selbst entscheiden, wo das Geld eingesetzt werden soll.

An dieser Stelle wird schnell das entscheidende Gegenargument kommen: die Kosten.

Spielräume führen nicht zu Mehrkosten und die geplanten Einspareffekte sind durch die Kreisgebietsreform nachweislich nicht eingetreten. Das hat eine Studie des ifo-Instituts gezeigt. Wir spüren den Unmut in der Bevölkerung, ein großes Grummeln. Damit beschäftigen wir uns und wollen Politik für den normalen Bürger machen. Andere machen Politik oft für Randgruppen, deren Probleme relativ zügig gelöst werden. Die Mittelschicht macht aber die Masse der Bevölkerung aus – und zahlt dazu auch noch fleißig Steuern. Im Gegenzug kommt bei diesen Bürgern zu wenig von der gestiegenen Wirtschaftskraft an. Die Menschen wünschen sich: Denkt doch auch mal wieder uns! Man kann das vorhandene Geld nicht nur auf eine Art ausgeben, sondern Prioritäten auch neu setzen.

Einige ihrer Leitlinien sind: Asylentscheidungen sollen europäisch getroffen werden, Kindergeld soll es nur mit deutschem Pass geben. Das ist momentan recht populär.

Der Eindruck, den die Regierung in den letzten Jahren hinterlassen hat, ist, dass die Kontrolle verloren wurde. Wir müssen deshalb wieder Vertrauen aufbauen, die Kontrolle zurückerlangen. Denn ein großes Problem ist: Die Migration trifft – im Zuge der Globalisierung – auf nationale Sozial- und Vorsorgesysteme. Daraus entstehen die Spannungen, die wir jetzt erleben. Die Regierenden haben es nicht geschafft, den Menschen dieses Problem zu erklären. Und sie haben versäumt, deutlich zu machen, dass zum Beispiel die Rente, in die eingezahlt wurde, trotz Migration künftig sicher sein wird.

Wie hoch sehen Sie die Gefahr, im nächsten Jahr zwischen zwei Großen – CDU und AfD – zermahlen zu werden?

Wir sehen auch, dass im nächsten Jahr möglicherweise der Fall eintritt, dass diese zwei Elefanten aufeinander prallen. Die Frage ist, wie die Menschen damit umgehen. Es gibt ja das Bild vom lachenden Dritten, das mir gut gefallen würde. Wichtig ist uns, dass die Landespolitik für die Regionen im Land etwas macht und nicht immer auf neue Kommandos aus Berlin und Brüssel wartet, um sie dann auch noch kritiklos umzusetzen.

Sie haben die AfD bereits angesprochen. Was setzen Sie entgegen? Einige Ihrer Forderungen sind ähnlich.

Viele Menschen wünschen sich eine Alternative – aber eine anständige Alternative, die man in den meisten Fällen bereits aus den Orten kennt. Die Freien Wähler sind unverbraucht und können frischen Wind in den Landtag bringen. Auch dort muss sich der Umgang miteinander ändern. Wir sind im bürgerlichen Lager verwurzelt, zu hundert Prozent wertkonservativ. Dazu zählt, dass man Gemeinsinn entwickelt, genauso geht es um Respekt, Anstand, Zuverlässigkeit. Das kommt heutzutage zu kurz, doch darauf legen viele Menschen großen Wert.

Damit ließe sich der AfD das Wasser abgraben?

Ich glaube, viele Menschen haben momentan eine Sehnsucht nach einer politischen Kraft, die das Bürgerinteresse wieder in den Mittelpunkt stellt. Die Menschen wollen ernst genommen werden. Und sie wollen auch nicht, dass Sachsen weiter abrutscht und nur noch in der zweiten Liga spielt. Deshalb müssen wir den Bürgern wieder mehr Möglichkeiten geben, ihre regionale Identität zu bilden und zu zeigen – denn sie sollen sich nicht schämen müssen, stolz auf Sachsen zu sein.

Das heißt auch, dass die Landesregierung neu denken muss?

Das erste, was wir fordern, ist ein neuer Politikstil – dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt, und zwar auf Augenhöhe. Es ist auch wichtig, im Parlament wieder mehr miteinander zu sprechen. Die Parteien, die wir kennen, hocken weiterhin in ihren alten Gräben und hängen an ihren Programmen. Die Freien Wähler befinden sich nicht in einer solchen Endlosschleife, sondern sind frisch und unverbraucht. Wir wollen das Politikkonzept aus den Kommunen auf die Landesebene bringen. Das bedeutet: Die beste Idee für eine Problemlösung kommt vielleicht nicht als erstes oder aus den eigenen Reihen, sondern möglicherweise von jemand anderem. Deshalb muss diese Idee ja nicht schlecht sein! Aber dann muss man verantwortungsbewusst schauen, wie diese Idee umsetzbar ist.

Interview: Andreas Debski

Steffen Große (51) ist seit 2011 bei den Freien Wähler und seit 2015 deren Parteivorsitzender in Sachsen. Zuvor war der gebürtige Stralsunder zwölf Jahre lang bis 2006 in der CDU. Steffen Große ist ausgebildeter Journalist, hat unter anderem bei MDR Jump und Antenne Sachsen gearbeitet. 1994 wechselte er die Seiten und war zunächst Pressesprecher im sächsischen Kultusministerium, danach arbeitete er u.a. für die Staatskanzlei. Aktuell ist Steffen Große im Kultusministerium für drei berufsbildende Schularten zuständig.

