Sachsen soll nach den Vorstellungen von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zu einem Land mit besten Verdienstmöglichkeiten werden. „Wir müssen noch mehr tun, damit in Sachsen endlich überdurchschnittlich hohe Löhne gezahlt werden“, sagte er am Donnerstag im Landtag: „Schlechte Löhne sollen niemand mehr von der Rückkehr in die Heimat abhalten. Niemand solle wegen schlechter Löhne fernab von Familie und Freunden leben müssen.“ Deshalb habe er vehement dafür gearbeitet, dass Sachsen kein Niedriglohnland mehr ist. Dulig spielte dabei auf die frühere CDU/FDP- Regierung an, die einst mit Niedriglöhnen in Sachsen geworben hatte.

200 Millionen Euro für Arbeitsmarktpolitik

„Wenn unser Land ein Land hoher Löhne sein soll, muss Sachsen eine Innovationsschmiede für die digitale Zukunft werden“, sagte Dulig. Zugleich sprach er sich für eine aktive Rolle des Staates am Arbeitsmarkt aus: „Denn jede und jeder hat Talent. Es muss uns gelingen, diese Talente zu heben.“ Man werde auch Langzeitarbeitslose unterstützen, deren Potenzial brachliege. Für die Arbeitsmarktpolitik würden in den kommenden zwei Jahren fast 200 Millionen eingesetzt.

Das Amt für Statistik und Wahlen in Leipzig hatte am Mittwoch das Jahrbuch 2018 mit den Werten von 2017 vorgestellt. Darin widmet sich ein Kapitel auch der Nettolohnentwicklung in der Stadt.

Der Gesamtetat des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit soll 2019 und 2020 bei insgesamt 3,7 Milliarden Euro liegen: „Dieser Haushalt ist ein Zäsur. Er markiert eine neue Phase in dieser an Wendepunkten reichen Legislatur. Er zeigt, dass wir die Reparaturphase abschließen und die Zukunftsfragen angehen“, sagte Dulig.

