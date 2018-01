Wochenende beginnt grau und trüb - Sonne am Sonntag

Leipzig - . Das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnt grau und trüb, wird aber den Prognosen zufolge am Ende doch noch schön. Am Freitag sei in allen drei Bundesländern immer wieder mit Sprühregen zu rechnen, am Samstag auch noch vereinzelt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Die Temperaturen liegen am Samstag bei minus eins bis zwei Grad. Nur in Ostsachsen zeigt sich ab den Mittagsstunden auch die Sonne. In beiden Nächten ist bei Minusgraden örtlich mit Glätte zu rechnen.

Der Sonntag wird den Meteorologen zufolge der freundlichste Tag am Wochenende. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Samstag scheine verbreitet die Sonne.

Für die kommende Woche werden viel Wind und Regen in den Tieflagen erwartet. Wintersportfans könnten sich auf Neuschnee im Bergland freuen, hieß es.

Von LVZ