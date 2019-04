Dresden

Auf den Wochenmärkten in Sachsen bauen immer weniger Händler ihre Stände auf. „Teilweise gibt es Rückgänge von fünf bis zehn Prozent“, sagte die Chefin der Deutschen Marktgilde in Sachsen, Katrin Schiel, der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. In vielen Fällen sei es jedoch auch gelungen, den Abwärtstrend zu stoppen.

Denn Wochenmärkte seien bei den Menschen noch immer beliebt. Vor allem würden ältere Markthändler aufgeben, die keine Nachfolger finden. Zudem drücke die Konkurrenz der Supermärkte und Discounter. Kleine Händler kämen wegen immer neuer Auflagen etwa bei der Buchführung oder der Technik an ihre Grenzen, sagte der Leipziger Marktamtsleiter Walter Ebert.

Von RND/dpa