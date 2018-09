Dresden

Die Vorstellung des neuen Polizeigesetzes sollte eigentlich zum Befreiungsschlag für Roland Wöller werden. Schließlich steht der sächsische Innenminister nach der Hutbürger-LKA-Affäre und den Chemnitzer Ausschreitungen unter Druck. Es ist dem CDU-Politiker am Dienstag in Dresden anzumerken, dass er sich gern als „Schwarzer Sheriff“ und seine Version der neuen polizeilichen Befugnisse präsentiert hätte.

Doch es dauert nicht lange, bis Wöller aus der Haut zu fahren droht - und den Koalitionspartner SPD schwere Vorwürfe macht.

Es sei „völlig unbefriedigend“, dass die Sozialdemokraten wesentliche Teile des Polizeigesetzes verhindern würden. Kurz darauf wirft er der SPD vor, mit ihrer Blockade dafür zu sorgen, dass Kriminalität nach Sachsen „angesaugt“ werde. Damit schert Wöller nicht nur aus der Koalitionsdisziplin aus und verstößt gegen eine Vereinbarung von höchster Stelle, sondern verbaut sich letztlich auch die „ergebnisoffenen Gespräche“, die er dem Koalitionspartner eindringlich nahelegt.

Mehr Befugnisse, massive Kritik Nach 20 Jahren wird das sächsische Polizeigesetz überarbeitet - und sieht nun deutlich mehr Befugnisse für die Beamten vor. So sollen künftig DNA-Untersuchungen angeordnet, Notrufe aufgezeichnet und längerfristige Meldeauflagen sowie Kontakt- und Aufenthaltsverbote verhängt werden können. Neu ist auch die Abfrage von Daten bei Internetanbietern wie Facebook, Amazon oder Ebay. Auch die Schranken für die Überwachung unverschlüsselter Kommunikation - etwa bei Telefonen - sowie den Einsatz sogenannter Jammer, von Störsendern, und IMSI-Catchern zur Standortermittlung werden deutlich gesenkt. Aufgrund dieser Ausweitungen gibt es massive Kritik. So führt das sachsenweite Bündnis „Polizeigesetz stoppen“ seit Monaten Informationstreffen durch und hat bereits Tausende Unterstützer. Der Grünen-Innenexperte Valentin Lippmann erklärt: „Wer glaubt, dass dieses Gesetz mehr Sicherheit schafft, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Tatsächlich legt das Gesetz die Grundlagen für schwere Grundrechtseingriffe.“ Auch Enrico Stange, der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, kritisiert: „Die gegenwärtige Sicherheitslage taugt nicht als Begründung für die beabsichtigte Verschärfung.“ Die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate hätten gezeigt, „dass nicht fehlende Befugnisse die Polizei vor Probleme stellte, sondern behördliches Versagen und fehlendes Training“. Die Linke kündigt an, das Gesetz mit allen rechtlichen Mitteln verhindern zu wollen - „auch durch eine Normkontrollklage vor dem sächsischen Verfassungsgericht“. (ski)

Details im Landtag aushandeln

Keine zwei Stunden zuvor hatte das Kabinett einstimmig für den Regierungsentwurf zum neuen Polizeigesetz gestimmt - mit der Maßgabe der beiden Partei- und Regierungschefs, Michael Kretschmer (CDU) und Martin Dulig (SPD), die Novelle nicht in Grund und Boden zu reden. Ähnlich dem Lehrerpaket, bei dem sich beide Seiten im Zuge der Verbeamtung nicht auf einen finanziellen Ausgleich für ältere Pädagogen einigen konnten, sollten Details noch im Landtag ausgehandelt werden.

Die Überweisung des Gesetzestextes ins Parlament ist letztlich auch dem Zeitdruck geschuldet: Nach Vorlage des ersten Entwurfs vom April soll nun keine weitere Zeit verstreichen. Denn schon jetzt gibt es Verzug - für das Inkrafttreten wird kein fester Termin mehr genannt, nur das zweite Halbjahr 2019.

Blockade-Vorwürfe

Konkret wirft Wöller dem Koalitionspartner vor, drei Forderungen der CDU-Seite nicht umsetzen zu wollen.

Erstens: die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, mit der beispielsweise verschlüsselte Whatsapp-Nachrichten ausgelesen werden können.

Zweitens: die Online-Durchsuchungen, was insbesondere heimische Computer betrifft.

Drittens: den Einsatz von sogenannten Bodycams, die Polizisten in Sachsen momentan in Modellprojekten tragen und die künftig zur Grundausstattung gehören sollten.

Bundesweit haben nur Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und der Bund ähnlich weit reichende Befugnisse. Sachsen bleibt allerdings das einzige der 16 Bundesländer, in dem die Bodycams nicht verwendet werden dürfen. Das führt unter anderem zu der kuriosen Situation, dass Polizisten ihre Videokameras bei Einsätzen im Freistaat - wie etwa in Chemnitz - abschalten müssen. Die Modellprojekte dürfen zunächst weiterlaufen. Deshalb bezeichnet Wöller das neue Polizeigesetz als „echten Fortschritt, der aber nicht weit genug geht“.

CDU gegen Kennzeichnungspflicht

Dabei, so ist in Dresden zu hören, hätte die SPD durchaus mit sich reden lassen - wenn der große Koalitionspartner CDU nicht die Kennzeichnungspflicht für Polizisten grundlegend ablehnen würde. Dass es in dieser Beziehung keinen Verhandlungsspielraum gibt, hatte zuletzt Ministerpräsident Kretschmer klargemacht. Der Innenminister legt nun nach: „Wir wehren uns dagegen, einen gesetzlichen Zwang für alle Beamten einzuführen. Eine Kennzeichnung unterstellt generelles Misstrauen gegenüber den Polizisten.“

Die Sozialdemokraten halten dagegen: Wer Transparenz für die Bürger beanspruche - der müsse diese Transparenz auch für seine Polizeibeamten gelten lassen. Immerhin hätten bereits elf Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht eingeführt, die nicht den Namen umfassen muss, sondern vielmehr einen anonymisierenden Code. Wöller spricht in diesem Zusammenhang von einem Handel mit „orientalischen Zügen“. Dabei sei man den Sozialdemokraten schon mit der neuen Beschwerdestelle der Polizei entgegengekommen.

„Ärger in der Bauchgegend“

Dass der Innenminister den Koalitionspartner öffentlich derart Maß nimmt, ist ungewöhnlich und zugleich pikant. „Das müssen wir zur Kenntnis nehmen“, sagt der SPD-Innenexperte Albrecht Pallas, der den vorliegenden Gesetzentwurf „vernünftig“ nennt. „Die bestehenden Möglichkeiten der Strafprozessordnung sind aus Sicht der SPD vollkommen ausreichend. Uns ist es wichtig, die Balance von Sicherheit und Freiheit zu wahren“, macht Pallas mit Bezug auf von der CDU geforderte „Überwachungsinstrumente“ wie Handy-Trojaner klar.

Den Wöller-Auftritt kommentiert Pallas „mit Ärger in der Bauchgegend“ so: „Wer eine ergebnisoffene Diskussion will, darf sie bei einzelnen Punkten nicht einseitig ausschließen.“ Damit scheint ein Kompromiss zumindest bis auf Weiteres unmöglich.

Von Andreas Debski