Förstgen

In Förstgen bei Niesky kam es am Dienstagmorgen zu einem Wolfsübergriff: Eine Herde aus 140 tragenden Mutterschafen wurde von einem Wolfsrudel angegriffen, etwa 40 der Moorschnucken seien tot, rund 80 Schafe werden noch vermisst, so berichtet der MDR. Auch mehrere Burenziegen wurden von den Wölfen gerissen.

Einwohner des Dorfes hatten die herumirrenden Tiere auf der Straße zwischen Förstgen und Tauer entdeckt und die Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ informiert. Anwohner sowie Mitarbeiter der Station konnten Wölfe bei den gerissenen Tieren beobachten. Die Suche nach den fehlenden Tieren ist in vollem Gange. Bis dahin ist das Ausmaß des Übergriffs noch nicht absehbar, so die Geschäftsführerin der Naturschutzstation Antje Hertweck.

In Sachsen gibt es nach aktuellem Wolfsmonitoring derzeit 17 Wolfsrudel und vier Wolfspaare.

Von mb