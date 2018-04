Leipzig

Hoch Norbert sei Dank: In den nächsten Tagen bekommen wir bestes Grill- und Freibadwetter – auch wenn die Bäder in den meisten Orten noch zu haben. Bis Sonntag sind täglich bis zu 12 bis 14 Sonnenstunden drin – hochgerechnet kommt man lokal auf bis zu 85 Sonnenstunden. Das ist mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Aprilsumme. Die Folge: Die Sonnenbrand-Gefahr steigt in den nächsten Tagen weiter an, wer länger als 15 Minuten im Freien ist, sollte unbedingt an Sonnenschutz denken.

In Leipzig am Freitag mit 28 Grad am wärmsten

Auch die Temperaturen werden bis zum Wochenende schweißtreibend: Im Westen und Südwesten könnte schon am Donnerstag die 30-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr erreicht werden, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. In Leipzig reicht es dafür nicht ganz, die 25 Grad werden aber ab Donnerstag ebenfalls locker überschritten. Freitag wird es mit 28 Grad am wärmsten, Sonnabend sind 23 Grad drin, Sonntag 22 Grad.

Gewitter mit Hagel am Montag möglich

In der nächsten Woche könnte es dann etwas kühler werden, mit Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad . Am Montag drohen lokal sogar heftige Gewitter mit Hagel und Starkregen – auch der Raum Leipzig könnte betroffen sein. Ein richtiger Kälterückfall ist dennoch nicht in Sicht. Grundsätzlich bleibt der Monat auf Rekordkurs: Dieser April schickt sich an, der wärmste seit über 200 Jahren zu werden.

Hier drohen am Montag Unwetter. Die Gewitterfront kann auch bis in den Raum Leipzig Quelle: wetter.net

Ernüchterung im Mai?

Die Ernüchterung könnte möglicherweise im Mai folgen – auf einen rundum strahlend schönen Wonnemonat deutet die aktuelle Prognose der US-Wetterbehörde NOAA jedenfalls nicht hin. Vielmehr könnte nach derzeitigem Stand der Mai in Sachen Temperaturen und Niederschlag „durchschnittlich“ ausfallen, also weder deutlich zu warm, noch deutlich zu kalt. Aber auch nicht zu trocken oder zu nass.

Ein Grund also mehr, sich am aktuellen April-Sommer zu erfreuen, wie er locker auch im Juni oder Juli sein könnte. „Das wir uns mitten im April befinden, ist anhand der Wetterlage der kommenden Tagen kaum noch zu merken“, sagt Jung. So eine stabile Schönwetterlage war selbst in den vergangenen beiden Sommern eher Mangelware.

Der erste Sommer-Trend ist da

Und genau dieses Szenario könnte auch in diesem Jahr wieder zur schönsten Ferien- und Urlaubszeit eintreten. Die NOAA-Experten gaben jetzt den ersten Langzeit-Wettertrend für den Sommer in Deutschland heraus. Die gute Nachricht: Wir können uns danach auf einen recht trockenen Juni einstellen. Die schlechte Nachricht: Dem schönen Start in den Sommer könnte dann aber wiederum ein sehr nasser Juli und August folgen. Die Temperaturen sollen nach diesem Trend auch nur durchschnittlich ausfallen. „Vieles deutet wieder auf einen typischen mitteleuropäischen Sommer hin: Wechselhaft mit kurzen wärmeren und wieder kälteren Phasen, dazwischen immer wieder Schauer und Gewitter“, erläutert Jung die Prognose der US-Wetterexperten.

Wie belastbar solche Langzeitwetter-Modelle wirklich sind, ist unter Meteorologen in Deutschland umstritten. Allerdings lagen die Amerikaner im letzten Sommer mit ihrer Prognose ziemlich gut: Der größte private Wetterdienst der USA accuweather sah für Deutschland 2017 frühzeitig einen unwetterträchtigen und eher nassen Sommer voraus, wie er dann auch tatsächlich eintrat.

Von Olaf Majer