Wurzen

Heilen müsse sich der Patient selbst. Der Arzt helfe ihm nur. Das sagt ausgerechnet der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Also einer, der sich gut und gern als Halbgott in Weiß fühlen könnte. Erik Bodendieck winkt ab. Er trage eh keinen weißen Kittel. „Der behindert mich bloß.“ Wie alle in seiner Praxis begegnet auch er seinen Patienten im lilafarbenen T-Shirt.

Das hat den Vorteil, dass sich der 52-Jährige morgens nicht erst die Ärmel hochkrempeln muss. Dafür dürfte er ohnehin keine Zeit haben. Bodendieck ist viel beschäftigt. Die Länge der Liste mit all seinen Ehrenämtern gleicht der des Wochenendeinkaufes. Kammerpräsident, Mitglied der Kammerversammlung, Delegierter zum Deutschen Ärztetag, Vorsitzender der AG Sucht und Drogen der Bundesärztekammer – insgesamt sind es fast 30 Positionen.

Höchste Ansprüche an sich selbst

Ihm dürfte es schwer fallen, einen Workaholic davon zu überzeugen, kürzer zu treten. O-Ton Bodendieck: „Der Tag hat nur 24 Stunden. Selbst wenn du die Nacht dazu nimmst, werden es nicht mehr.“ Es entspreche seinen christlichen Überzeugungen, sich selbst so viel wie möglich abzuverlangen, ehe man etwas von anderen erwartet. Deshalb engagiere er sich für die über 25 000 sächsischen Ärzte. Deshalb konferiere er mit Politikern und Kirchenvertretern. Deshalb höre er seine Patienten nicht nur ab, sondern ihnen auch zu.

„Die Existenz der Insulinspritze rechtfertigt nicht das tägliche Stück Schwarzwälder Kirschtorte“, sagt der Allgemeinmediziner. Gesundheit beginne nicht in der Arztpraxis, sondern bei jedem selbst. Über die Hälfte der Sachsen sei übergewichtig. Tendenz steigend. „Das ist ein ernstes Gesundheitsrisiko.“ Besser als jede Pille sei Bewegung. Eben nicht den Fahrstuhl nehmen, sondern jede Treppenstufe einzeln.

Erster Ansprechpartner bei heiklen Fragen

Sechs Monate müsse der Alkoholiker mindestens trocken sein, um in die Warteliste zur Lebertransplantation aufgenommen zu werden. „Manche empfinden das als diskriminierend – ich nicht“, holt Bodendieck aus. „Gerade weil es zur Zeit an Organen mangelt, muss deren Einsatz gut überlegt sein. Folgerichtig wird die Spenderleber dem zur Verfügung gestellt, der die höhere Überlebenschance hat.“

Kaum eine Woche, in der der Kammerpräsident nicht von Presse, Funk und Fernsehen nach seiner Meinung gefragt wird. Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe, Legalisierung weicher Drogen – Bodendieck muss liefern. Er kneift nicht. Er hat die Eier, sich selbst beim Thema Kiffen unbeliebt zu machen: „Freigabe? Um Gottes Willen! Studien belegen, dass die Risiken des Cannabis gerade bei Heranwachsenden nicht kontrollierbar sind.“

Sachverstand statt Ideologie Von Haig Latchinian Wie bekommt man Ärzte aufs Land? Wie kann der Bedarf an Spenderorganen gedeckt werden? Gehört der Paragraf 219 a abgeschafft? Öffnet Kiffen wirklich Horizonte? Muss Sterbehilfe erlaubt werden? Sollten Raucher künftig mehr in die Kassen einbezahlen? Und Trinker? Und Skifahrer? Und Schokoladen-Nascher? Es ist gut, dass die Antworten nicht allein den Politikern überlassen werden. Sie wären sicher auch heillos überfordert. Etwa 1000 Ärzte in Sachsen binden sich jede Menge Freizeit ans Bein, um nach ihrer eigentlichen Arbeit in den Gremien der Landesärztekammer zu diskutieren. Ehrenamtlich bringen sie ihr Fachwissen ein. Von Dresden bis Brüssel helfen sie, Debatten zu versachlichen. Einer von ihnen ist Erik Bodendieck. Der Wurzener Hausarzt, Diabetologe sowie Sucht- und Palliativmediziner ist Präsident der Landesärztekammer. Anders als mancher Laie redet er nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern kommt im wahrsten Sinne des Wortes aus der Praxis. Er kennt die Sorgen aus unmittelbarem Erleben, aus Gesprächen mit Patienten sowie mit Kollegen, die ihn nach Kräften unterstützen, weil er sich auch für deren Belange stark macht. Dass solche Leute wie er gefragt werden, bevor Beschlüsse zu fassen sind, beruhigt einigermaßen. Sie müssen niemandem zum Munde reden, keine Wählerstimmen einheimsen. Sie sagen, was sie denken, auch wenn sie damit anecken. Etwa bei der viel diskutierten Freigabe weicher Drogen. Sie warnen davor. Cannabiskonsum hinterlasse im Gehirn von Heranwachsenden durchaus Spuren und sei daher riskant. Es geht um den Freien Beruf des Arztes und darum, dass Sachthemen nicht ideologisiert werden. Das sollte auch uns Patienten nicht einerlei sein. h.latchinian@lvz.de

Ärzte und Therapeuten als Lückenbüßer

Als Sachverständiger wurde Bodendieck dazu im Bundestag gehört. Er, der in seiner Praxis nicht selten mit Süchten konfrontiert wird. „Die Lage ist ernst“, weiß der Mediziner. Und er kennt auch die Engpässe bei Terminen für die Psychotherapie: „Wenn wirklich nur bei echtem Bedarf auf die Couch geschickt würde – die Plätze reichten aus.“ Tatsächlich aber breche in der Single-Gesellschaft immer mehr weg: Familie, Kirche und damit manches Gespräch. „Ärzte und Therapeuten können die Lücke nur bedingt schließen.“

Bodendieck ist Wurzener aus Leidenschaft. In der Muldestadt wuchs er auf, dort ging er zur Schule. Dort stieg er nach seinem Medizinstudium auch in die väterliche Praxis ein. Peter Bodendieck stammte aus Leipzig. Durch die DDR-weite „Lenkung“ verschlug es ihn schon in den 70er-Jahren nach Wurzen. Seit 2010 führt sein Sohn die Praxis im ehemaligen Klinkhardt-Bau allein.

Bodendiecks Arztpraxis befindet sich in der Villa des 2011 verstorbenen Wurzener Unternehmers und Diplomingenieur Richardt Klinkhardt an der Dresdener Straße. Quelle: Thomas Kube

Bodendieck seit 2015 gewählter Kammerpräsident

Die ehemalige Villa des bekannten Unternehmers und Ehrenbürgers Richard Klinkhardt hatte der Allgemeinmediziner erworben und mit viel Liebe zum Detail saniert. Die gusseiserne Säule, der originale Lichthof, die verzierten Fliesen – das 1890 errichtete Haus ist längst wieder ein Schmuckstück. Wo einst Kontor und Wohnung waren, ist jetzt Platz für zwei Arztpraxen, Physiotherapie und Fußpflege.

1990 gehörte Bodendieck zu den Wiedergründern des Hartmannbundes, der 1900 von Hermann Hartmann in Leipzig ins Leben gerufen wurde und schon damals als größter deutscher Ärzteverein galt. Von 1997 bis 2009 bekleidete Bodendieck das Amt des Vorsitzenden der Kreisärztekammer Leipziger Land. Seit 1999 ist er Mitglied der Kammerversammlung der Sächsischen Landesärztekammer, einer Art Parlament der Ärzteschaft. Seit 2003 ist er Mitglied des Vorstandes. 2007 wurde er zum Vizepräsidenten der Landesärztekammer, 2015 zu deren Präsidenten gewählt.

Vertretung für gut 25000 Ärzte in Sachsen

Zur Wahl im März 2019 wird er erneut kandidieren. Noch hat der Vater dreier erwachsener Töchter keinen Herausforderer. Er hofft, dass ihm die Ärzte der Kammerversammlung einmal mehr das Vertrauen schenken. Die Themen sind die alt bekannten: Digitalisierung, Fernbehandlung, Organspende. Dazu die Aus- und Fortbildung der Arzthelfer. Vor allem aber beschäftigt die Kammer die Frage, wie die ärztliche Versorgung in Sachsen auch künftig gesichert werden kann.

Nicht nur auf dem Lande würden Hausärzte gesucht, inzwischen auch schon in Städten. In Chemnitz etwa gäbe es einfach nicht genügend Mediziner, die dort arbeiten möchten. Dabei sind die Zeiten längst vorbei, als für Ärzte die Präsenzpflicht herrschte. Bodendieck ist Wurzen dennoch treu geblieben. Er wohnt in der Stadt, ist gern in der Natur, veranstaltet Kunstausstellungen und bringt sich in die „Standortinitiative Wurzen“ ein.

Der etwas andere Berufspolitiker

Als Chef der Praxis aber auch als Kammerpräsident sei er offen für Kritik: „Aber sie muss konstruktiv sein. Meckern allein reicht mir nicht. Der Zettel, der im Kummerkasten landet, sollte beidseitig beschrieben sein: Vorne die Beschwerde, hinten der Vorschlag zur Problemlösung.“ Bodendieck weiß, dass letztlich er die Verantwortung hat. Alles muss stimmen, sonst könnte er haftbar gemacht werden. Eine ziemliche Bürde: Allein das Vermögen der Sächsischen Ärzteversorgung beläuft sich auf rund vier Milliarden Euro.

Heute Wurzen, morgen Dresden: Der rastlose Präsident stellt sich auch weiter in den Dienst der Gesellschaft – in der Praxis im T-Shirt, außerhalb in Schlips und Kragen. Er bezeichnet sich als Berufspolitiker. Nicht in dem Sinne, dass Politik sein Beruf wäre, vielmehr mache er Politik für seinen Beruf. „Wir rufen nicht nach dem Staat. Unsere Rechte und Pflichten regeln wir selber. Es geht um den Freien Beruf des Arztes und damit um die Sicherheit der Patienten.“

Sächsische Landesärztekammer Die ehrenamtlich arbeitende Sächsische Landesärztekammer ist im Freistaat Sachsen die öffentliche Berufsvertretung für Ärzte. Auf der Grundlage des Sächsischen Heilberufekammergesetzes ist sie legitimiert, ihre berufsständischen, berufspolitischen und berufsrechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Ihr Sitz befindet sich in Dresden. Seit Juni 2015 bekleidet der Wurzener Allgemeinmediziner Erik Bodendieck, der ebenfalls als Diabetologe sowie Sucht- und Palliativmediziner tätig ist, das Amt des Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer. Organe der Landesärztekammer sind die Kammerversammlung und der Vorstand. Die Versammlung besteht aus 101 gewählten Mitgliedern sowie den Dekanen der beiden medizinischen Fakultäten der Universitäten Leipzig und Dresden. Die Kammerversammlung tritt zweimal jährlich zusammen. Alle vier Jahre wählt sie aus ihrer Mitte den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Schriftführer. Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder erfolgt in einem Wahlgang. Der Vorstand besteht aus elf Mitgliedern. Sie treffen sich in der Regel einmal im Monat zu einer Vorstandssitzung. Insgesamt engagieren sich rund 1000 sächsische Ärzte ehrenamtlich in den Gremien der Landesärztekammer.

Von Haig Latchinian