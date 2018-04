Anteil unter fünf Prozent - Zahl der Ausländer in Sachsen hat sich binnen zehn Jahren verdoppelt

Die Zahl der in Sachsen lebenden Ausländer hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Wurden im Jahr 2007 noch 86 283 Ausländer im Freistaat gezählt, so waren es Ende 2017 bereits 195 375, wie aus den am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das entsprach bei einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 4 Millionen einem Ausländeranteil von unter 5 Prozent. Davon waren 114 825 Männer (2007: 48 253) und 80 550 Frauen (2007: 38 030). Ende des Jahres 2016 lebten 183 200 Ausländer in Sachsen, 108 000 Männer und 74 400 Männer.

Bundesweit waren zum Jahresende 2017 rund 10,6 Millionen Menschen im Ausländerzentralregister erfasst. Das seien rund 585 000 beziehungsweise 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, teilte das Statistische Bundesamt mit.

