Leipzig/Dresden

Die Grippesaison ist in Sachsen in Gange – und besonders viele neue Erkrankungen hat es zuletzt in Leipzig gegeben. Allein 48 Fälle sind in der zweiten Kalenderwoche 2019 in der Messestadt gemeldet worden, wie aus dem aktuellen Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervorgeht. In der ersten Januarwoche gab es mit 54 neuen Erkrankungen in Leipzig ähnlich viele wie vor einem Jahr. 2018 waren es im gleichen Zeitraum 52 gewesen.

Im sachsenweiten Vergleich waren zuletzt in Leipzig am zweitmeisten Menschen betroffen. Nur in Dresden wurden mit 68 Erkrankungen mehr Grippefälle in der zweiten Januarwoche gemeldet.

526 Fälle in ganz Sachsen

Laut dem aktuellen Wochenbericht sind im gesamten Freistaat zwischen Oktober 2018 und dem Ende der zweiten Januarwoche 526 Influenza-Fälle gemeldet wurden, die meisten aus Ostsachsen sowie Leipzig und Dresden. Nur die wenigsten Betroffenen (6 Prozent) waren geimpft und fast jeder fünfte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden waren unter den Erkrankten vor allem Erwachsene zwischen 20 und 64 Jahren und zu einem Drittel Kinder bis neun Jahre. Bereits Mitte November 2018 war ein erkrankter 75-Jähriger im Landkreis Zwickau gestorben.

Von jhz (mit dpa)