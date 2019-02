Leipzig

Die Zahl der Grippefälle in Sachsen steigt weiter an. 7943 Menschen sind im Freistaat seit Saisonbeginn an der Grippe erkrankt. Ein Anstieg um 3441 Fälle in nur einer Woche, wie die Landesuntersuchungsanstalt mitteilt. Inzwischen gibt es 14 Patienten, die nachweislich an der Influenza gestorben sind. Die acht Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 63 und 93 Jahren stammen aus Chemnitz, Dresden, Leipzig, den Landkreisen Görlitz, Nordsachsen und Zwickau sowie dem Erzgebirgs- und dem Vogtlandkreis.

Die meisten Grippe-Erkrankungen wurden in der Stadt Leipzig gemeldet, wo sich die Zahlen in nur einer Woche von 1225 auf 2302 fast verdoppelt haben. Auch im Landkreis Leipzig (842) und in Dresden (761) ist die Zahl der Fälle hoch. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher, da nicht jeder Erkrankte den Arzt aufsucht und nicht jeder Mediziner bei allen Patienten eine Laboruntersuchung veranlasst.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind zwischen 20 und 64 Jahren alt. Ein Drittel sind Kinder bis 14 Jahre. Die Altersgruppe der Senioren (65 Jahre und älter) ist unter den Fällen mit acht Prozent vertreten.

Bundesweit sind nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI) 59 780 labordiagnostisch bestätigte Grippe-Erkrankungen bekannt. 22 831 Fälle kamen innerhalb einer Woche hinzu. Seit Saisonbeginn wurden 127 Todesfälle gemeldet. In Brandenburg, Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens und im Norden Bayerns ist die Ausbreitung der Influenza besonders stark.

In Europa bereitet sich die Influenza sehr unterschiedlich aus, berichtet das RKI. In 14 der 49 Ländern, die Grippe-Daten übermitteln, liegt die Fallzahl niedrig. In 26 Staaten breitet sich die Influenza mittelschwer aus. Neun Länder berichten über eine hohe Influenza-Aktivität, darunter sind neben Deutschland auch Frankreich und mehrere südöstliche Länder.

Trotz des Anstieges liegt die Intensität weiter unter den starken Grippejahren der jüngeren Vergangenheit: 2016/2017 gab es 83 Tote und 16 700 registrierte Erkrankte, im Winter danach 176 Tote und 47 765 gemeldete Influenza-Fälle.

Von Andreas Dunte