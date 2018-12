Leipzig

In den ersten neun Wochen der aktuellen Grippe-Saison gab es mehr Infektionen als im Vorjahr. Wie es aus der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) des Sächsischen Gesundheitsministeriums heißt, wurden bis einschließlich 9. Dezember 114 Influenza-Fälle aus den Krankenhäusern und Arztpraxen an die LUA nach Chemnitz übermittelt – 17 mehr als zum gleichen Zeitraum 2017.

Unter den bestätigten Fällen waren 101 vom Typ A (inklusive 14 Mal H1N1, auch bekannt als Schweinegrippe) und 25 vom Influenza-Typ B. Typ A gilt als der gefährlichere von beiden, Typ B tritt meist eher bei Kindern und Jugendlichen auf und verläuft in der Regel etwas milder. Im vergangen Herbst und Winter dominierte noch Typ B, wohl auch, weil die damals von den Krankenkassen bezahlte Dreifach-Impfung nicht gegen Typ B ins Felde zog. In der Folge entwickelte sich die Grippe-Saison 2017/2018 zur schwersten seit 2001, mit letztlich insgesamt 47.000 Erkrankten im Freistaat und 168 Todesfällen.

75-Jähriger stirbt im Landkreis Zwickau

Unter den Betroffenen in diesem Jahr gibt es ebenfalls schon einen Todesfall. Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Zwickau sei bereits Mitte Oktober mit Fieber, Husten und Lungenentzündung in ein Krankenhaus gebracht worden. Trotz Behandlung auf der Intensivstation konnte der mehrfach vorgeschädigte Patient nicht mehr gerettet werden und verstarb Anfang November.

Influenza-Infektion gehören zur Gruppe der akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) –in der unter anderem auch Lungen- und Rachenentzündungen sowie Bronchitis registriert werden. 500 solcher akuter Atemwegsinfektionen gab es allein in der ersten Dezemberwoche in Sachsen – und somit 100 mehr als in derselben Woche im vergangenen Jahr. Die LUA in Chemnitz spricht von einem moderat erhöhten Niveau im Sachsen, im Gegensatz zum Bundestrend der aktuell noch geringfügige Aktivität zeige.

Fast alle Betroffenen waren nicht geimpft

Knapp die Hälfte der Erkrankten in dieser Saison sind Erwachsene zwischen 25 und 63 Jahren. Die meisten Fälle seien bisher aus dem Landkreis Görlitz (27) und aus der Stadt Leipzig (26) gemeldet worden, teilte die LUA mit. Bis auf neun seien alle anderen 105 Betroffenen nicht mit dem aktuellen Grippeimpfstoff geimpft gewesen.

Noch ist wohl auch Zeit, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Wie Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) auf Anfrage der Linken-Abgeordneten Susanne Schaper in dieser Woche erklärte, gebe es im Freistaat zumindest noch genügend Impfstoff, der in dieser Saison als Vierfachversion auch den Schutz gegen Influenza-Typ B integriert.

Allerdings variiere der Bedarf und die Verfügbarkeit in den Regionen zum Teil stark. Drei Gesundheitsämter hätten derzeit keinen Bedarf an neuen Impfstoffdosen, sieben gingen dagegen davon aus, dass die Medikamente nicht bis zum Ende der Grippesaison reichen werden. Um punktuell besser nachordern zu können, habe das Gesundheitsministerium eine neue Allgemeinverfügung für Apotheken im Freistaat veranlasst, so dass diese nun direkt bei den Herstellern nachbestellen können und so regionale Unterschiede ausgeglichen werden.

Ihren Höhepunkt erreichen die saisonalen Grippewellen in der Regel erst Ende Februar, bis April ist die Saison dann meist abgeklungen.

Von Matthias Puppe