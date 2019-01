Dresden

Holger Zastrow soll’s nochmal machen: Der sächsische FDP-Chef wird zum vierten Mal Spitzenkandidat der Liberalen für eine Landtagswahl. In einem Mitgliederentscheid sprachen sich 63,6 Prozent, was 558 Stimmen entspricht, für den 49-jährigen Dresdner aus, während sein Herausforderer Tobias Segieth aus Chemnitz auf 23,5 Prozent (206 Stimmen) kam. 87 Mitglieder haben mit Nein gestimmt, 26 enthielten sich. An der Briefwahl, bei der bis Ende Dezember abgestimmt werden konnte, beteiligte sich nur etwa die Hälfte der rund 1800 FDP-Mitglieder in Sachsen. Ein Landesparteitag in vier Wochen soll den Parteivorsitzenden auch offiziell zum Spitzenkandidaten küren.

Zastrow wertete das Votum als „ordentliches Ergebnis“ und zollte dem Mitbewerber Respekt: „Er ist noch neu in der Partei. Ich hoffe, dass er sich weiterhin engagiert.“ Segieth, der erst vor gut einem Jahr in die Partei eingetreten ist, waren in dem Zweikampf von vornherein keine Chancen eingeräumt worden – umso überraschender ist deshalb sein vergleichsweise gutes Abschneiden. Der Chemnitzer hatte sich für eine stärkere soziale Ausrichtung der Liberalen eingesetzt und die Konzentration als „Autofahrer- und Wirtschafts-FDP“ kritisiert. Zastrow sieht in Segieths Zustimmungsrate einen Denkzettel für sich selbst: „Ich weiß, dass ich polarisiere. Es gibt in der FDP niemanden mehr, der unumstritten ist.“ Zugleich verwies er auf sein mageres Ergebnis bei der letzten Vorstandswahl: Mit 53 Prozent hatte es 2017 für den geschäftsführenden Gesellschafter einer Werbe- und Eventagentur im Machtkampf mit Robert Malorny gerade so gereicht, um Landesvorsitzender bleiben zu können. Zuvor war Zastrow in Dresden als Bewerber für die Bundestagswahl gescheitert. „Die Auseinandersetzungen waren wichtig, sind aber beigelegt“, erklärt Zastrow heute, „ich bin trotz der Kritik nicht davongelaufen. Und jetzt greifen wir gemeinsam an.“

Tatsächlich verspüren die sächsischen Liberalen den Rückenwind, der die Bundespartei seit geraumer Zeit trägt und der eng mit dem Namen Christian Lindner verknüpft ist. Die FDP liegt im Freistaat bei Umfragen konstant bei sechs Prozent. Bei der Landtagswahl 2014 waren die Liberalen mit 3,8 Prozent gescheitert, nachdem sie fünf Jahre lang mit der CDU regiert hatten. „Diese Scharte wollen wir auswetzen und das Comeback schaffen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Bodenhaftung zurückgewonnen“, gibt Zastrow die Marschrichtung vor – und geht noch einen Schritt weiter: „Wir wollen wieder zweistellig werden und auch regieren.“ Vor zehn Jahren hatte die FDP glatt zehn Prozent geholt.

Von Andreas Debski