Leipzig

LVZ-Leserin Brigitte Lehmann hatte zuletzt den Finger in die Wunde gelegt. „Ich möchte mal anbringen, wie mich das „an“ Weihnachten ärgert“, schrieb sie in ihrem Leserbrief. „Wir sind nicht Süddeutschland. Wir sind doch eine eigene Region.“ Keine Einzelreaktion: Wann immer ein Feiertag ansteht, scheiden sich die Geister an der Präposition „an“ oder „zu“. Falsch ist gemäß den aktuellen Grammatiken weder das eine noch das andere, sagt Germanistik-Professor Beat Siebenhaar von der Universität Leipzig. Jedoch erheben Menschen gern den Anspruch, dass ihr Sprachgebrauch der einzig richtige ist. Das aber sei nicht nur ein Phänomen im Osten.

„An“ Weihnachten oder „zu“ Heilig Abend – was ist denn nun richtig?

Beides. Die Sprachgrenze verläuft mitten durch Deutschland: Im Südwesten ist „an“ gebräuchlich, in Ostdeutschland „zu“ und im Norden wird oft ganz auf die Präposition verzichtet. Übrigens geht auch im Nachbarland Österreich der sprachliche Riss durchs Land – je weiter östlicher man kommt, umso häufiger heißt es hier „zu“.

Dennoch ist der Ärger oft groß, wenn man im Osten „an“ Neujahr sagt oder schreibt. Woher kommt diese ausgeprägte Ablehnung und Empfindlichkeit?

Menschen erheben generell gern den Anspruch, dass ihre gewohnte Sprache die einzig richtige ist. Alles andere ist dann in ihrer Wahrnehmung falsch, man grenzt sich ab und kultiviert so das Wir-Ihr-Gefühl.

Hat das speziell im Osten auch etwas mit den Erfahrungen der Menschen seit 1990 zu tun?

Das kann sein. Der „Ossi“ fühlt sich ja oft von „Wessis“ überfahren und sagt: Jetzt reichts auch mal. Da dienen dann selbst Kleinigkeiten wie die Verwendung einer Präposition, um dem scheinbar Übermächtigen die Stirn zu bieten. Das Phänomen ist aber nicht nur ein ostdeutsches. Das erlebe ich genauso in der Schweiz, wo viele sagen: Die Deutschen überfahren uns. Da muss sich der scheinbar Kleine immer mal wieder gegen den Großen behaupten.

Vermischen sich eigentlich immer mehr regional verschieden gebrauchte Redensarten miteinander? Auch in Sachsen hört man öfter „Moin“ statt „Hallo“, die Straßenbahn heißt „Tram“ statt „Bimmel“....

Ja, einerseits verschwinden regionale Formen, andererseits werden ursprünglich regionale Formen als substandardsprachliche Formen geographisch ausgeweitet, wie eben „Moin“ oder „ein bissl“. Hallo als Grußwort ist übrigens auch noch nicht so alt. Und regional ist es schon gar nicht.

Drohen regional bisher gebräuchliche Grußformeln wie „Glück auf“ zu verschwinden, wenn es bald gar keinen Bergbau mehr gibt?

Das hat sicher damit zu tun. Generell besteht aber ein Abbau kleinräumiger Varianten.

Heißt das, Sprache verliert allgemein an Bedeutung für eine regionale Identität?

Nein, aber Sprache verändert sich. Und Dialekte werden tendenziell abgebaut oder sie sterben sogar. Nehmen Sie den sächsischen Dialekt: Außerhalb des Erzgebirges und des Vogtlandes haben wir den in Wahrheit doch schon gar nicht mehr, sondern nur regionale Sprachbesonderheiten. Das zeigt sich darin, dass das alte „au“ in Wörtern wie Baum, Augen, laufen oder kaufen kaum noch als „oo“ gesprochen wird.

Aber wir haben weiter unser Motschekiebchen, was außerhalb Sachsens kaum einer versteht...

Ein Wort wie „Motschekiebchen“ ist sicher eine nordwestsächsische Besonderheit, allerdings wird der Begriff fast nur als Beispiel für den Dialekt verwendet, im natürlichen Gebrauch habe ich ihn noch nie gehört. Einzelne dialektale Wörter bilden aber noch keinen Dialekt. Dennoch wird es gewisse regionale Besonderheiten weiter geben, aus denen sich auch ein Wir-Gefühl speist. So begrüßt man sich auch künftig hier wohl nicht mit „Grüß Gott“ wie es in Bayern noch üblich ist.

Welche Rolle spielen eigentlich Promis als Sprachvorbilder – auch im negativen Sinn? Über Verona Feldbusch haben sich früher viele aufgeregt, als sie fabulierte „Hier werden Sie geholfen“. Heute reden einige im Alltag wirklich so.

Besonders in der Jugendsprache sind solche Einflüsse wichtig. Auch das hat etwas mit Abgrenzung gegenüber den „Alten“ zu tun. Frei nach dem Motto: Je mehr Ihr euch darüber aufregt, umso besser ist es. Das fördert dann wiederum eine eigene Identität.

Der Schriftsteller Eugen Ruge befürchtet, dass die deutsche Sprache bald ganz ausstirbt und Englisch auch die Alltagssprache dominiert. Ist die Sorge berechtigt?

Noch nicht. Und ich bin auch sicher, dass das nicht so schnell passieren wird. Wir integrieren aber viele englischen Wörter ins Deutsche und machen sie zu deutschen Wörtern. Es geht auch gar nicht anders: Nehmen sie das Beispiel to download. Im deutschen Satz sagen wir dann: Wir downloaden. Oder wir haben gedownloadet oder downgeloadet – wobei letzteres die aktuell vom Rechtschreibduden vorgeschlagene Version ist, weil das down in anderen Formen nicht vom loaden getrennt werden kann. Eins zu eins können wir also gar nicht das Englische in unserem Sprachgebrauch einsetzen.

Sträuben sich Ihnen als Germanisten eigentlich noch ab und an die Haare, wenn Sie eine besonders schlimme Sprachpanscherei hören?

Ja, ich war zu Beginn meiner Leipziger Zeit allergisch gegen die hier oft gebrauchte Formulierung: „Es wird sich interessiert für“, die ich nicht kannte und die in den Grammatiken auch noch nicht kodifiziert ist. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und bin diesbezüglich liberaler geworden. Normen verändern sich immer und dagegen wird sich gewehrt. Genauso wie es auch immer Widerstände gegen neue Spracheinflüsse geben wird.

Von Olaf Majer