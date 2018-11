Chemnitz

Ein Vierteljahr nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschkubaners hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag Chemnitz besucht. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) äußerte im Vorfeld gegenüber der LVZ Zweifel, „ob dieser Besuch hilft, ob er etwas bringt und ob er eine nachhaltige Wirkung haben wird“. Das Protokoll eines späten Besuches.

10.07 Uhr: Die Polizei rüstet sich mit einem Großaufgebot für alle Eventualitäten. Neben sächsischen Beamten sind Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sowie der Bundespolizei im Einsatz. Das Gelände am Marx-„Nischel“, wo sich in den vergangenen Wochen die rechtsgerichtete Bewegung Pro Chemnitz versammelt hat, ist ohnehin gesperrt. Gehwegplatten müssten dort ausgetauscht werden, heißt es aus der Stadtverwaltung ... Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) weist im RBB Kritik zurück, dass der Besuch von Merkel in Chemnitz zu spät komme. „Es ist nie zu spät, um zu sprechen“, sagt er.

10.52 Uhr: Blumen und Kerzen in der Fabrikstraße. Auf dem Platz, auf dem der Deutschkubaner Daniel H. im August getötet wurde, scheint die Zeit still zu stehen. Stefan Meinebach aus Koblenz hat geschäftlich in Chemnitz zu tun und will sich nun selbst ein Bild machen von dem Ort, den er oft in der „Tagesschau“ gesehen hat. „Man kann dieser Stadt nur wünschen, dass sie endlich wieder zur Ruhe kommt“, sagt er nachdenklich. Und fügt hinzu: „Na, ja. Vielleicht wird Chemnitz ja Europäische Kulturhauptstadt.“

11.25 Uhr: In der Hartmannstraße herrscht Medienrummel. Eine schier unüberschaubare Zahl von Autos, Übertragungswagen und Journalisten rückt auf den Parkplatz. Die Polizei versucht, das Chaos zu koordinieren. Gründlichste Sicherheitskontrollen schließen sich an, bevor Medienvertreter aufs Gelände dürfen.

11.26 Uhr: „Das Land schaut wie durch ein Brennglas auf uns“, sagt der Geschäftsführer des Basketball-Zweitligisten Niners, Steffen Herhold. Gemeinsam mit Vize-Präsident Sven Böttger passiert er die Kontrollen. Mit sich führen die beiden ein gerahmtes Foto, einen Basketball und ein Trikot - signiert für die Kanzlerin. Warum Merkel ausgerechnet die Niners besucht? „Sicher wegen unserer Jugendarbeit“, sagt Herhold. Allein 600 Kinder und Jugendliche trainieren im Verein. Sportdirektor Konstantin Lwowsky meint: „Es könnten sogar noch mehr sein, die Nachfrage ist riesig.“ Sport vereine Menschen unterschiedlicher Herkunft. „Hier fragt keiner, wo du herkommst, was du hast.“

13.03 Uhr: Die Jugendteams der Niners beginnen ihr Training. Die Kanzlerin trifft ein – im weinroten Blazer. Kretschmer und Ludwig sind auch da. Alles läuft streng nach Protokoll – Small Talk, Gruppenfoto, Niners-Trailer. Merkel lächelt, macht die Raute, legt den Kopf in den Nacken, um zu den Hünen aufzuschauen. Die Journalisten stehen in zehn Meter Entfernung hinterm Absperrband. Zu hören ist nur Gemurmel. Den Ball dreht Merkel ein wenig unschlüssig in den Händen. Werfen wird sie ihn nicht. Derweil dreht ein Fotograf durch, weil eine Dame aus dem Protokoll kurzzeitig die Kanzlerin verdeckt.

13.21 Uhr: Merkel, Kretschmer, Ludwig und die Niners ziehen sich in eine Ecke der Halle zurück. Die Medien müssen draußen warten. Im Anschluss spricht die scheidende CDU-Chefin dann mit Kretschmer, Ludwig sowie weiteren Kommunalpolitikern, mit dem Rektor der TU, dem Intendant des Theaters, Bischöfen, dem Betreiber des jüdischen Restaurants und anderen. Wieder müssen die Medien draußen bleiben. Nicht schwer zu erraten, dass es um die Sicherheitslage in der Stadt geht.

13.46 Uhr: Ludwig lässt über ihre Verwaltung eine Pressemitteilung verbreiten, in der sie ihre Zweifel am Merkel-Besuch erneuert. Der Nutzen sei fraglich. „Entscheidend dafür ist, ob die Bundeskanzlerin einen Beitrag dazu leisten kann zu zeigen, dass Chemnitz anders ist als der vielfach transportierte Eindruck der vergangenen Wochen“, so Ludwig. Manche interpretieren das als Ohrfeige.

Teilnehmer einer von der «Merkeljugend» angemeldeten rechten Kundgebung tragen Fahnen und Transparente bei einem Demonstration am Rande des Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) in Chemnitz. Quelle: dpa

14.04 Uhr: Ein Großaufgebot der Polizei hat sich rings um die Hartmannfabrik aufgebaut. Vis-à-vis zur Veranstaltungshalle auf dem Seeberplatz baut die Initiative „Chemnitz bleibt bunt“ einen Infostand auf. „Wir wollen heute zeigen, dass Chemnitz eben nicht nur rechts ist, sondern dass es auch zivil-gesellschaftliches Engagement in der Stadt gibt – wenn auch nicht genug“, sagt Sebastian. Kurz danach schaltet er Musik an, die über den Platz schallt. Es ist ein Lied von Feine Sahne Fischfilet – jener Band, deren Konzert am Vorabend in Chemnitz fast nicht hatte stattfinden können, weil Unbekannte mit einem Bombenanschlag drohten.

14.09 Uhr: Zwei der jungen Niners treten vor die Medien. Locker sei sie gewesen, die Kanzlerin, loben Robert Marmai und Dominic Tittmann. Merkel habe von ihrem Alltag erzählt und nach der Situation in der Stadt gefragt. „Es war erst mal ein Schock nach dem Mord. Aber jetzt pendelt es sich langsam wieder ein“, hätten sie erwidert. Immer positiv bleiben, sei der Ratschlag der Kanzlerin gewesen. Es werde zu sehr verallgemeinert, wenn über Chemnitz berichtet wird, beklagen sie in Richtung Medien. Auf den Demonstrationen seien nicht nur Rechtsradikale gewesen.

14.20 Uhr: Der journalistische Tross - darunter auch Franzosen, Niederländer, Russen, Türken, Finnen, US-Amerikaner und Polen – zieht um in die restaurierte Hartmannfabrik. Die Herbstsonne verbreitet Wärme. Eine Hand voll Neugieriger am Ufer der Chemnitz späht rüber.

15.06 Uhr: Der Bahnhofsvorplatz ist nun von Polizeifahrzeugen umstellt. Eine Demonstration unter dem Motto „Lang lebe die Kanzlerin“ soll von dort bis zur Hartmannstraße führen. „Wir sind hier, um Merkel zu verabschieden. Von uns aus hätte sie auch nicht noch mal herkommen müssen“, heißt es aus dem Kreis der rund 100 Teilnehmer. Ein Begleiter ergänzt: „Zu dieser Gesprächsrunde sind Leute ausgewählt worden. Das ist ja wie zu Ostzeiten. Wahrscheinlich wurden auch die Fragen vorher abgestimmt.“ Nebenan stehen zwei Männer mit roten Pullovern. Auf denen steht in altdeutschen Buchstaben „Geil Merkel“. Der erste Konsonant wird von Umstehenden missverstanden. Es gibt Gelächter. Die Polizei greift ein und nimmt die Männer in Gewahrsam.

15.37 Uhr: Vor dem Leserforum der „Freien Presse“ in der restaurierten Hartmannfabrik spricht Chefredakteur Torsten Kleditzsch von „schrecklichen Ereignissen, die uns diesen Termin verschafft haben“. Die Gesellschaft erlebe eine Polarisierung. Um die Mitte der Gesellschaft zu erhalten, bedürfe es darum Gespräche. „Der Andere könnte recht haben“ sei ein hervorragender Satz für solche Gespräche, stimmt er auf die Veranstaltung ein.

15.38 Uhr: Am Karl-Marx-Mahnmal haben sich gut ein Dutzend Menschen eingefunden. Auf einem Transparent steht „Kein Platz für Nazis“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit den Lesern der „Freien Presse“ Chemnitz, Charlotte Agnes Klafki, Dirk Richter und Thomas Höppner (von links). Quelle: dpa

16.09 Uhr: Die Kanzlerin wird mit Beifall empfangen. Vier Leser – die Internistin Agnes Klafki, der Werbefilmer Thomas Höppner, der Vertriebsfachmann für Bürokommunikation Klaus-Peter Olivo und der Vertriebschef einer IT-Servicefirma Dirk Richter – diskutieren mit Merkel. Rund 120 Leser hören zu. Warum sie erst jetzt nach Chemnitz komme? Sie habe nachgedacht, wann der beste Zeitpunkt dafür sei und wollte nicht polarisieren, erwidert Merkel. „Chemnitz ist mir eine wichtige Stadt“, sagt sie. Aber sie habe eine Atmosphäre gewollt, in der man auch diskutieren könne.

16.18 Uhr: Der Mord an Daniel H. sei schrecklich gewesen und habe die Menschen aufgewühlt. Das rechtfertige aber nicht die rechtsextremistischen Demos, sagt Merkel. Zum Glück hätten sich dem Tausende entgegengestellt. Das Sicherheitsgefühl in Chemnitz sei gesunken. „Das kann uns nicht egal sein“, so die Kanzlerin. Die Aufregung über Kriminalität von Ausländern könne nicht die Rechtfertigung sein, um im Gegenzug Straftaten zu begehen.

16.31 Uhr: Mit Blick auf die Umfrage-Ergebnisse des „Sachsen-Monitors“ sagt Merkel, viele im Osten fühlten sich als Bürger zweiter Klasse. „In vielen Lebensläufen war eine ungeheure Kraftanstrengung.“ Und das Gefühl sei entstanden, dass dies nicht genügend gewürdigt wird. „Aber wir können doch auch selbstbewusst sein. Wir haben doch so viel geschafft.“ Die Sachsen hätten viel getan für die Friedliche Revolution. „Ich finde, Sie haben allen Grund stolz zu sein.“

16.47 Uhr: Wie man der medialen Verurteilung von Chemnitz widerstehe? Merkel unterstreicht zunächst die Pressefreiheit. Dennoch bedauere sie die negative Berichterstattung: „Wenn wir über Heimat sprechen, dann will man auch das Gute in ausgewogener Weise sehen.“ Und in die Richtung der Runde sagt sie: „Stehen Sie auf und zeigen Sie, wie Ihr Chemnitz wirklich ist.“ Mit Blick auf die draußen stattfindende Demo von Pro Chemnitz sagt Merkel: „Das Traurige ist, dass wir Demonstrationen haben, da geht es nicht ums Reden, sondern darum, andere zum Schweigen zu bringen.“

17.01 Uhr: Ob es nicht besser wäre, Fachleute auf die Ministerposten zu setzen nach kanadischem Vorbild, wird gefragt. Dafür gibt es viel Beifall. Merkel kontert: „Ich glaube, dass man sich mit Sachverstand umgeben sollte.“ Aber nur weil einer gedient habe, sei er noch kein besserer Verteidigungsminister.

17.11 Uhr: Dann geht das Mikrofon ins Publikum. Sätze wie „Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe“ oder „Wir schaffen das“ erzürnen eine Leserin und werden von Merkel in ihren Kontext eingeordnet. Die Kanzlerin räumt gleichzeitig ein: „Der Fehler lag vor der Ankunft der Flüchtlinge.“ Man habe versäumt, die Fluchtursachen in den betreffenden Staaten stärker zu bekämpfen.

17.17 Uhr: Ein Leser fragt, ob Politik verständlich genug erklärt wird. „Sie haben recht“, räumt Merkel ein. Man überprüfe permanent die Kommunikationsstrategie. Aber schon auf Facebook sei schwer durchschaubar, wer die Videoclips der Bundesregierung erhalte. „Um Dinge einfach zu verstehen, sprechen wir oft zu kompliziert.“

17.26 Uhr: An der Hartmannstraße hat Pro Chemnitz das Zepter übernommen. Insgesamt rund 2500 Menschen stehen dicht gereiht. Die Menge brüllt sich warm: „Lügenpresse, Lügenpresse“ und „Merkel muss weg“. Ein Sprecher ruft: „Nutzt diesen einmaligen Moment, er wird nicht wiederkommen.“ Dann folgt eine gesungene Drohung in Richtung der Kanzlerin. „Merkel, du hast unser Land gestohlen, gib es wieder her. Sonst kommt dich der Sachse holen, mit dem Luftgewehr.“ Nach Hinweisen von Beobachtern auf den Liedtext hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

17.31 Uhr: Drinnen mahnt Merkel: „Der Wille zum Zusammenhalt der Gesellschaft fordert auch das Aushalten unterschiedlicher Meinungen.“ Dazu gibt es gleich Gelegenheit. Ein empörter Leser fragt: „Wann treten Sie zurück, Frau Bundeskanzlerin?“ Er verliest einen Appell und lädt zur Gegendemo ein. Merkel antwortet ruhig, dass sie bereits angekündigt habe, nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren.

17.46 Uhr: Eine Frau schildert ihre Angst vor dem Islam. „Mir ist es Angst, was aus unseren Kindern und Enkeln wird.“ Der Islam verpflichte auch zu Toleranz, erwidert Merkel. Bei vielen nordafrikanischen Flüchtlingen allerdings bestünden keine Voraussetzungen für ein Asyl. Deshalb bemühe sich die Bundesregierung, diese Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären zu lassen.

17.57 Uhr: Was sie noch schaffen wolle? Einen Großteil des Solidarbeitrags abschaffen, Weiterbildung, Pflege, Kitagebühren ... Merkel weiß nicht, wo sie aufhören soll. Am Ende bekommt sie dafür freundlichen Applaus. Nach zwei Stunden Dialog verlässt die Kanzlerin die Halle. Die meisten Gäste sind zufrieden. Bettina Heinze aus Chemnitz lobt sogar die Kanzlerin: „Sie hat eine ruhige Art, ihre Politik zu erklären. Auch denen, die sie nicht verstehen wollen.“ Derweil halten die Proteste draußen an. Die Polizei registrierte insgesamt acht Straftaten. Wie eine Sprecherin mitteilte, habe es sich um kleinere Delikte wie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder Drogendelikte gehandelt.

