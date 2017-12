Zwangsstopp auf der B107 bei Wurzen: Qualm im Motorraum

Wurzen. Schrecksekunde im Feierabendverkehr. Aus einem Linienbus, der am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 107 von Wurzen nach Grimma fuhr, drang plötzlich Qualm. Der Busfahrer bremste geistesgegenwärtig zwischen Bach und Pausitz und ließ die rund 20 Fahrgäste aussteigen. Danach rückten die Kameraden der Feuerwehren von Pausitz und Trebsen an und hielten mit dem Schlauch direkt in den Motorraum. Die Fahrgäste verharrten am Rande der Bundesstraße, bis das Nahverkehrsunternehmen Regionalbus Leipzig Ersatz schickte. Verletzt wurde bei diesem Zwischenfall niemand.

Von Frank Schmidt