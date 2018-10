Zwickau

Nur einen Tag nach der Tat ist ein vielfach vorbestrafter Ladendieb in Zwickau zu einer Haftstrafe von drei Monaten verurteilt worden. Der 41-Jährige hatte am Montag dieser Woche in einem Supermarkt in Zwickau Lebensmittel entwendet. Da er keinen festen Wohnsitz hat und bereit 23 mal wegen Diebstahls und anderer Delikte verurteilt worden war, wurde er festgenommen. Kurz darauf erging Haftbefehl, wie die Staatsanwaltschaft Zwickau am Mittwoch mitteilte.

In einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann am Dienstag vom Amtsgericht Zwickau zu der Freiheitsstrafe verurteilt. Dass Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Von LVZOnline