Leipzig

Den großen Schlüssel und ein Telefon trägt Pfarrerin Angela Petzold immer bei sich. In den Händen hält sie ein paar gebastelte Aurelio-Sterne. Schnell geht sie die Treppen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bautzen nach oben. Nur kurz wandert ihr Blick ins Hofinnere, wo gerade ein paar Häftlinge ihre Nachmittagsrunde drehen. Die 64-Jährige schließt die Tür zur Kirche auf. „Beim Gottesdienst am Heiligtag feiern wir hier mit bis zu 30 Mann unseren Gottesdienst. Und obwohl er schon um 11 Uhr zu Ende ist, singen wir gemeinsam "Stille Nacht, heilige Nacht".“

Die Theologin wie auch Claudia Ramsdorf, die Abteilungsleiterin der Sicherungsverwahrung an der JVA, wissen, wie sehr vielen Inhaftierten zu Weihnachten die Einsamkeit zu schaffen macht. „Die Insassen reagieren sehr unterschiedlich“, weiß Ramsdorf. „Einige befällt die Sehnsucht nach Zuhause, manche wollen vom Fest gar nichts wissen und wieder andere gehen zum Gottesdienst und feiern in ihren Wohn- oder Freizeitgruppen.“ In den Aufgabenbereich der 44-jährigen Juristin fallen jene Straftäter, die auch nach dem Verbüßen ihrer Haft nicht in die Freiheit entlassen werden.

Für diese 33 Insassen wie die 380 im normalen Strafvollzug stehen rund um Weihnachten Psychologen und Sozialarbeiter als Ansprechpartner bereit. „Unsere Erfahrung zeigt, dass es meist ruhig bleibt“, sagt Ramsdorf. In der JVA wird es sogar ein bisschen festlich. So holen einige der Sicherungsverwahrten im Advent ihre Plastikweihnachtsbäume unterm Bett vor, und mit ihrem ausgezahlten Verpflegungssatz können sie sich sogar eine Gänsekeule über die anstaltseigene Verkaufseinrichtung bestellen.

Strenger sind dagegen die Vorschriften im Maßregelvollzug, wobei sich mancher Inhaftierte seine Haftzelle weihnachtlich dekoriert. „Es warten im Advent auf die Gefangenen ganz unterschiedliche Angebote“, sagt Petzold. Die Aurelio-Sterne haben die ihr Anvertrauten gebastelt; sie werden den Weihnachtsbaum in der Kirche schmücken. Beim „Lebendigen Advent“ der Kirchgemeinde St. Petri ist außerdem die JVA Bautzen einmal pro Jahr Gastgeber und öffnet ihre Türen - für Besucher. Etwa 12 bis 15 ausgewählte Inhaftierte dürfen an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Auch die anderen sächsischen Gefängnisse machen nach Angaben des Justizministeriums ihren Insassen Angebote, um in Gemeinschaft oder mit Angehörigen die Weihnachtszeit zu verbringen. Dafür sorgen laut Minister Sebastian Gemkow ( CDU) Bedienstete gemeinsam mit den Kirchen, Vereinen der freien Straffälligenhilfe, gemeinnützigen Einrichtungen und engagierten Bürgern. „Die Angebote sind für alle offen, Unterschiede zwischen Nationalitäten oder Glaubenszugehörigkeit werden nicht gemacht.“ Es würden Besuchszeiten ausgeweitet und es gebe zudem Sport- und Freizeitangebote wie Basteln und Backen.

So erschallt etwa durch die Räume der Bautzener Sicherungsverwahrung das Lied „Oh es riecht gut“. „Dort werden Plätzchen gebacken, manche Väter und andere nutzen dagegen die Arbeitstherapie oder die Kreativangebote, um Weihnachtsgeschenke zu basteln“, berichtet Ramsdorf. Auf Antrag darf die Kleinigkeit sogar verschickt werden. Nach den erlaubten Heimlichkeiten wird es dann am 23. Dezember meist besinnlich im Bautzener Klinkerbau aus dem Jahr 1904.

Zum Weihnachtsliedersingen kommt gewöhnlich ein kleiner Chor in die JVA. „Das beliebteste Lied ist "Macht hoch die Tür', die Tor' macht weit"“, sagt Pfarrerin Petzold. Außerdem verteilt der Brücke-Verein - er bietet Inhaftierten seine Hilfe nach ihrer Entlassung an - kleine Geschenke wie beispielsweise Kugelschreiber oder kleine Kalender.

Geschenke in den Regelvollzug zu schicken, ist dagegen nicht erlaubt. „Die Angehörigen können Geld einzahlen. Lediglich die Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung dürfen Pakete erhalten, die kontrolliert werden“, sagt Ramsdorf. „Aber bei ihnen gibt es häufig keine Familienangehörigen mehr.“ Sie hätten sich nach den oft schweren Straftaten von den Tätern abgewandt.

So erleben die Inhaftierten sogar oft ein bisschen „Ersatzfamilie“. Aus diesem Grund überlegt die Seelsorgerin Petzold auch, die Hirten der Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt ihrer Predigt zu stellen. „Sie sind ja auch Ausgeschlossene der Gesellschaft“, erklärt die Dresdnerin.

Ganz traditionell ist das Essen, das zu Weihnachten in Bautzen wie in den anderen neun sächsischen Anstalten auf den Tisch kommt. „Meist gibt es Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen, an den Feiertagen Entenbraten, Brathähnchen oder andere Festtagsbraten mit Klößen oder Kartoffeln und Rotkraut oder Rosenkohl“, heißt es aus dem Justizministerium. Muslimische Gefangene würden bei Bedarf alternativ verpflegt.

Zum 1. Dezember saßen nach Ministeriumsangaben 3429 Straftäter in Sachsens Gefängnissen ein, darunter 983 Ausländer, was einem Anteil von 28,7 Prozent entspricht. Die meisten von ihnen waren Polen, Tunesier, Libyer, Georgier und Marokkaner.

Von LVZ