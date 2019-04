Leipzig

In Sachsen sind seit 1990 drei von vier kommunalpolitischen Mandaten verschwunden. „Heute fehlen in Ostdeutschland flächendeckend die Kümmerer vor Ort“, sagt Joachim Ragnitz, Vize-Chef des Wirtschaftsinstituts ifo in Dresden. Der Anker der Demokratie sei dadurch stark geschwächt worden.

Wurden bei den einzigen freien DDR-Kommunalwahlen im Mai 1990 fast 30 000 Kommunalpolitiker in die sächsischen Gemeinderäte und Kreistage gewählt, werden es bei den Kommunalwahlen in diesem Mai nur noch knapp 8000 sein. „Nach 1990 war etwa jeder 160. Sachse Mitglied eines Kommunalparlamentes“, wie ifo-Wissenschaftler Felix Rösel in einer Studie errechnet hat. „In nahezu allen Familien oder im Freundeskreis gab es demnach wenigstens einen ehrenamtlichen Gemeinde- und Kreisrat, der lokalpolitische Themen in die Diskussion am Abendbrottisch bringen oder aber die Anliegen der Bevölkerung in die Kommunalpolitik zurücktragen konnte“, so Rösel.

Der anhaltende Bevölkerungsrückgang sei für den Schwund an Ehrenämtern nur teilweise verantwortlich zu machen. „Hätte man die Zahl der Mandate entsprechend der Bevölkerungszahl reduziert, dürfte es in Sachsen heute gegenüber 1990 rund 5000 Sitze weniger in den Gemeinderäten sowie den Kreistagen geben“, sagt Rösel weiter. Tatsächlich seien es aber rund 22 000 weniger.

Verantwortlich dafür seien die zahlreichen Gemeinde- und Kreisfusionen seit 1990, die die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Kommunen verbessern sollten. „Aus ursprünglich über 1600 sächsischen Gemeinden sind 419 geworden, aus 48 Landkreisen wurden zehn.“ Nach den Fusionen von Kommunen gab es zwar weniger Graswurzel-Repräsentanten der Demokratie, wie Rösel die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker nennt, allerdings seien die Verwaltungskosten weitgehend gleich geblieben. In einigen Großgemeinden gebe es heute mehr Ortsteile als Gemeinderatsmitglieder. Es sei daher kaum verwunderlich, dass auch die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen signifikant zurückgegangen ist. Durch den Trend zu Einheitsgemeinden seien frühere Gemeinderäte zu Ortschaftsräte ohne nennenswerte Kompetenzen herabgestuft worden.

Das ifo plädiert deshalb für eine Abkehr von der Einheitsgemeinde. Ortschaftsräte sollten wieder über mehr Geld verfügen. So könnten sie Belange vor Ort selbst regeln. Das würde einer weiteren Erosion lokaler Teilhabe entgegenwirken und Demokratie vor Ort stärken.

Von Andreas Dunte